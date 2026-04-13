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Svolta nelle indagini su un omicidio rimasto irrisolto per oltre un decennio: i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Taranto hanno eseguito nella notte un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due uomini ritenuti gravemente indiziati di omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso e detenzione illegale di arma da fuoco. Il provvedimento, disposto dal gip del Tribunale di Lecce su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, riguarda Cosimo Campo di San Giorgio Ionico e Anselmo Venere di Pulsano, entrambi 57enni, indicati rispettivamente come esecutore materiale e mandante dell’uccisione di Martino Marangia, imprenditore edile di 50 anni assassinato il 14 ottobre 2013. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il delitto maturò in un contesto di contrasti legati ad attività lavorative nel settore edile.

Le indagini: un cold case riaperto dopo dieci anni

L’operazione rappresenta il risultato di una lunga e articolata attività investigativa, sviluppata in stretta collaborazione tra la Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, la Procura della Repubblica di Taranto e il Comando Provinciale dei Carabinieri del capoluogo jonico. Le indagini, condotte attraverso attività tecniche e servizi di riscontro sul campo, hanno permesso di riaprire un “cold case” rimasto senza soluzione per oltre dieci anni.

I fatti risalgono al 14 ottobre 2013, quando un imprenditore edile di Pulsano (TA) è stato vittima di un agguato armato mentre rientrava a casa. La vittima, a bordo della propria auto, è stata raggiunta da almeno 10 colpi di pistola calibro 9, esplosi da un individuo che si è poi dileguato. L’episodio aveva generato un forte allarme sociale e lasciato la comunità locale sotto shock.

Il contesto: omertà e difficoltà investigative

Per anni, il delitto è rimasto avvolto nel mistero, complice un ambiente caratterizzato da forte omertà e dalla capacità degli autori di sottrarsi alle indagini. Solo grazie alla professionalità degli investigatori e alla collaborazione con le autorità giudiziarie, è stato possibile ricostruire la dinamica dell’accaduto e attribuire le responsabilità ai due arrestati, individuati come mandante – a capo di un gruppo criminale – ed esecutore materiale.

Uno dei due era già detenuto, essendo stato arrestato nell’ambito della recente Operazione Argan, conclusa nel dicembre scorso dallo stesso Reparto. Il quadro emerso dalle indagini ha confermato la natura mafiosa del delitto, con un movente radicato in una spirale di violenza e sopraffazione.

Il movente: una vendetta maturata nel tempo

Alla base dell’azione omicidiaria vi sarebbero stati contrasti legati all’attività lavorativa dell’impresa edile della vittima, ritenuta dal mandante inadempiente nei tempi di esecuzione dei lavori. Ma soprattutto, il movente sarebbe riconducibile a un precedente e violento scontro tra il mandante e la vittima, avvenuto tre anni prima dell’omicidio.

In quell’occasione, il mandante aveva tentato un’aggressione armata contro l’imprenditore, ma era stato disarmato, sopraffatto e colpito, riportando lesioni gravi che avevano richiesto il ricovero in ospedale. Questo episodio, nel contesto criminale di riferimento, aveva rappresentato una pubblica umiliazione e una perdita di prestigio, che secondo le logiche mafiose doveva essere “lavata” con una vendetta esemplare.

L’omicidio si sarebbe quindi configurato come un’azione punitiva, finalizzata a ristabilire l’equilibrio criminale e riaffermare il prestigio e la capacità intimidatoria del mandante.

La pianificazione del delitto e le difficoltà investigative

Le indagini hanno evidenziato come il mandante avesse pianificato con estrema cura ogni fase dell’azione criminale, predisponendo un alibi e adottando accorgimenti per eludere le investigazioni. Tra questi, la scelta di un esecutore materiale selezionato anche per la sua minore riconducibilità al contesto territoriale del gruppo criminale.

Il lavoro degli investigatori è stato ostacolato dalla capacità degli indagati di depistare le indagini, attraverso comportamenti accorti, comunicazioni ambigue e il condizionamento di soggetti informati sui fatti. Uno di questi si era recato direttamente dal mandante per ricevere istruzioni su cosa riferire agli inquirenti.

La svolta: riscontri e testimonianze convergenti

Le difficoltà che avevano portato all’archiviazione del procedimento sono state superate grazie a una meticolosa attività di riscontro, che ha permesso di delineare un quadro indiziario grave, preciso e concordante. Un ruolo decisivo è stato svolto dall’analisi di vecchie dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, risultate convergenti con quelle di un altro soggetto a conoscenza diretta dei fatti.

In questo modo, gli investigatori, coordinati dall’Autorità Giudiziaria, hanno potuto ricostruire una complessa rete di relazioni, comportamenti e responsabilità, facendo piena luce su un caso che sembrava destinato a restare irrisolto.