Omicidio Mansouri a Rogoredo, Carmelo Cinturrino fermato ammette la "messinscena della pistola per paura"

Carmelo Cinturrino ha ammesso la montatura: a colloquio con il suo avvocato in carcere, il poliziotto ha infine cambiato versione. “Quando ho visto Mansouri mettersi la mano in tasca, mi sono spaventato e ho sparato. Solo in quel momento ho realizzato che aveva in mano un sasso”, ha dichiarato. Poi l’ammissione: ha “messo la pistola vicino a Mansouri perché” temeva “le conseguenze di quello che era accaduto”. L’agente è indagato per omicidio volontario per la morte del pusher Abderrahim Mansouri, avvenuta nel boschetto di Rogoredo a Milano.

Omicidio di Rogoredo, Carmelo Cinturrino cambia versione

L’agente Cinturrino aveva dunque paura delle conseguenze degli eventi di Rogoredo dello scorso 26 gennaio, avvenuti nel corso di una retata antidroga.

Così ha cercato di accreditare la versione di aver sparato ad Abderrahim Mansouri per legittima difesa, dopo che lui gli aveva puntato un’arma contro.

ANSA

Da qui la decisione di collocare di fianco al cadavere del 28enne Abderrahim Mansouri la replica a salve di una pistola Beretta 92.

“Ho detto al mio collega di andare a pigliare lo zaino” al commissariato di via Mecenate e lui “sapeva benissimo cosa c’era dentro”, ha dichiarato Cinturrino parlando con il suo legale, come riportato dall’Ansa.

Carmelo Cinturrino ha negato di avere deliberatamente premuto il grilletto con l’intento iniziale di eliminare il pusher, magari al culmine di un litigio.

Così come ha negato qualsiasi ipotesi di legame pericoloso con gli ambienti dello spaccio milanese: sono degli ultimi giorni notizie su ipotesi investigative che riguardano, ad esempio, richieste di pizzo o di droga agli spacciatori. Il consulente Dario Redaelli, esperto di balistica forense, ha deciso di rinunciare all’incarico. Era stato nominato dalla difesa del poliziotto.

L’incontro con il difensore è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 23 febbraio nel carcere di San Vittore. Martedì 24, in mattinata, è previsto l’interrogatorio con il gip di Milano, Domenico Santoro. Cinturrino è stato fermato per via del quadro fortemente indiziario, per il pericolo di fuga, per il rischio che uccidesse ancora e per il rischio di inquinamento delle prove.

Ipotesi ritardo nei soccorsi

Cinturrino dovrà poi difendersi dall’accusa di avere chiamato i soccorsi con 23 minuti di ritardo, mentre la vittima era a terra agonizzante. Il colpo di pistola ha raggiunto Abderrahim Mansouri vicino alla tempia destra da una trentina di metri di distanza.

Altri poliziotti sotto indagine

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati altri quattro agenti per favoreggiamento e omissione di soccorso, per il ritardo nella richiesta di un’ambulanza. Bisognerà poi chiarire se il collega corso a prendere lo zaino presso il commissariato di via Mecenate ne conoscesse effettivamente il contenuto, come sostenuto da Cinturrino.