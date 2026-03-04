Omicidio Mansouri a Rogoredo, trasferito il dirigente del commissariato dove lavorava il poliziotto Cinturrino

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’inchiesta sull’omicidio di Abderrahim Mansouri si estende oltre Rogoredo. L’agente Carmelo Cinturrino resta in carcere in attesa del Riesame del 9 marzo. Trasferito il dirigente Osvaldo Rocchi, mentre quattro colleghi di Cinturrino sono a loro volta indagati. La Procura verifica movente, video e presunti legami con lo spaccio.

Omicidio Mansouri, dirigente trasferito

Si allarga l’inchiesta sull’omicidio di Abderrahim Mansouri, il pusher ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, a Milano, per cui è detenuto l’assistente capo di polizia Carmelo Cinturrino.

Mentre la Procura approfondisce movente e dinamiche, arriva anche un primo effetto sul piano organizzativo: Osvaldo Rocchi non è più alla guida del commissariato Mecenate, lo stesso in cui prestavano servizio Cinturrino e i quattro colleghi indagati.

Il dirigente è stato messo a disposizione della Questura di Milano, in attesa della nomina del nuovo responsabile del commissariato, già avviata e da formalizzare nei prossimi giorni. Un trasferimento che arriva in un momento delicato per l’ufficio di via Mecenate, finito al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria.

Rogoredo, l’inchiesta si allarga

Quattro agenti, colleghi di Cinturrino, risultano indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso in relazione ai fatti del 26 gennaio. La loro posizione resta al vaglio degli inquirenti per chiarire se e in che misura abbiano avuto un ruolo nella gestione dell’intervento culminato nella morte di Mansouri.

L’indagine coordinata dal pm Giovanni Tarzia, sotto la supervisione del procuratore Marcello Viola, ormai non riguarda più soltanto il boschetto di Rogoredo. Gli accertamenti si stanno concentrando anche sulle piazze di spaccio di via Mecenate, piazza Corvetto e Calvairate.

Secondo quanto emerso da testimonianze raccolte dalla squadra mobile, Cinturrino avrebbe avuto contatti frequenti con ambienti legati allo spaccio. Gli inquirenti stanno verificando dichiarazioni rese da pusher e tossicodipendenti, oltre a persone che avrebbero incrociato il poliziotto durante operazioni antidroga.

Tra i filoni d’indagine compare anche un arresto per droga avvenuto nel 2024 in zona Corvetto, definito “anomalo” dagli investigatori e ora oggetto di un fascicolo per falso.

Le accuse a Cinturrino

Le indagini si concentrano sul presunto omicidio volontario di Abderrahim Mansouri. Secondo l’accusa, Cinturrino avrebbe aperto il fuoco contro il pusher per poi inscenare una situazione di legittima difesa.

L’assistente capo, detenuto nel carcere di San Vittore, è assistito dagli avvocati Marco Bianucci e Davide Giugno. La difesa ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame, che discuterà il 9 marzo la richiesta di arresti domiciliari.