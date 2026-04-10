Omicidio Mansouri a Rogoredo, video del testimone contro Cinturrino: "Se non pagavi ti dava le martellate"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sentito prima dell’udienza uno dei testimoni del caso di omicidio nel bosco di Rogoredo. Questi ha raccontato di come Cinturrino andasse in giro a minacciare non solo i pusher, ma anche i consumatori. “Se non pagavi ti dava le martellate”, ha dichiarato il trentanovenne italiano senza fissa dimora ascoltato per l’incidente probatorio. Zack, soprannome di Mansouri, era stato più volte minacciato dall’assistente della Polizia di Stato Cinturrino, secondo quanto riportano i testimoni.

Il testimone contro Cinturrino

Uno dei sei testimoni ascoltati per l’incidente probatorio del caso Cinturrino è un trentanovenne italiano senza fissa dimora. Ai cronisti, prima dell’udienza, ha dichiarato che Cinturrino “diceva che voleva ammazzarlo e mi aveva detto di dire a Zack (n.d.r. soprannome di Abderrahim Mansouri) che voleva ammazzarlo. Lui taglieggiava tutti, picchiava col martello, chiedeva soldi e droga a tutti, spacciatori e tossicodipendenti”.

Ancora, il testimone ha aggiunto di come l’agente girasse insieme a un altro e con questo taglieggiasse i “consumatori”, sequestrasse la droga e tenesse i soldi per sé. Oltre al trentanovenne, ci sono diversi altri testimoni, come un trentunenne che è stato testimone oculare del ferimento di Abderrahim Mansouri.

Sarà ascoltato anche un quarantunenne, che era al telefono proprio con Mansouri poco prima che venisse ucciso, e un diciannovenne che, durante una deposizione, ha fatto mettere a verbale come “Cinturrino ci portava via anche 4.000 euro al giorno tra droga e soldi” e come l’agente gli dicesse che “li comandava lui e voleva di più”.

L’omicidio di Mansouri secondo il testimone oculare

Com’è andato l’omicidio del bosco di Rogoredo secondo il testimone oculare? La ricostruzione non dipende soltanto dalla sua testimonianza, ma questa permette a chi sta indagando di ricostruire con maggiore dettaglio gli eventi della serata.

Il testimone oculare racconta di aver visto l’assistente della Polizia di Stato Carmelo Cinturrino sparare alla testa di Mansouri mentre quest’ultimo si stava girando per scappare. Per questo ha visto il ventottenne cadere con il volto a terra.

Stando alle indagini, dopo lo sparo l’agente avrebbe girato il corpo e creato una scena falsa, ponendo una pistola finta accanto al cadavere. Il poliziotto ha ammesso questo elemento, ma continua a difendersi dicendo di aver “sparato per paura” e sostenendo che tutto ciò che hanno riferito i testimoni siano falsità.

La difesa dell’agente

Per la difesa di Cinturrino, le testimonianze delle sei persone, tra tossicodipendenti e pusher, non sono attendibili. Questi starebbero mentendo. Infatti, sarebbero stati denunciati per “false informazioni” e “calunnia”.

Intanto, Carmelo Cinturrino è indagato per una trentina di capi di imputazione, non soltanto per l’omicidio del ventottenne, ma anche per estorsione, spaccio e arresto illegale. Insieme a lui anche altri poliziotti.

Il questore di Milano, Bruno Megale, alla festa della Polizia si è soffermato sulla vicenda di Rogoredo e ha voluto ribadire non solo il rigore con il quale verrà trattato il caso, ma anche che verranno profusi sforzi affinché queste azioni non si ripetano. “Episodi di tale gravità possono infatti minare il consenso che la Polizia di Stato riscuote nella comunità e la fiducia che il cittadino ripone nella nostra istituzione, creando uno sbandamento in tutti quei poliziotti, la quasi totalità, che quotidianamente si dedicano con abnegazione e impegno alla tutela della collettività”, ha dichiarato.