Omicidio Marco Cossi a Padova, arrestato Samuele Donadello detto "Masterchef": movente legato al food truck

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Per l’omicidio del 48enne Marco Cossi a Padova è stato arrestato Samuele Donadello, di 47 anni, detto “Masterchef”. Cossi è stato ucciso con una quindicina di coltellate in un sottopassaggio nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 aprile. Donadello, socio in affari della vittima, si è costituito in Questura. I due avrebbero dovuto inaugurare un food truck proprio lunedì.

L’arresto di Samuele Donadello per l’omicidio di Marco Cossi

La Squadra Mobile della Questura di Padova ha eseguito nella mattinata di giovedì 23 aprile l’ordinanza di custodia cautelare in carcere di Samuele Donadello per l’omicidio volontario di Marco Cossi. Lo ha riportato l’agenzia ANSA.

Il provvedimento è stato richiesto dalla Procura della Repubblica di Padova e disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale.

ANSA

La confessione di Samuele Donadello

Nelle 48 ore successive all’omicidio di Marco Cossi, ucciso con una quindicina di coltellate nella notte tra il 19 e il 20 aprile, Samuele Donadello era stato ascoltato due volte dalla Squadra mobile della Questura di Padova.

Martedì è arrivata la sua confessione. In mattinata, affiancato dal suo legale Michele Dell’Agnese del foro di Padova, si è costituito in Questura. Come riportato da Il Gazzettino, avrebbe anche consegnato un coltello, presunta arma del delitto.

Samuele Donadello, chef soprannominato “Masterchef”, era socio in affari di Marco Cossi per l’avvio di un food truck che sarebbe dovuto essere inaugurato la serranda nella serata di lunedì 20 aprile. Il movente, ha riferito ancora Il Gazzettino, potrebbe essere di natura economica.

Le indagini sull’omicidio di Marco Cossi

Gli investigatori erano arrivati a Samuele Donadello analizzando il telefono della vittima e le ultime chiamate prima della sua scomparsa.

Allo stato attuale, non è ancora chiaro agli investigatori perché Donadello e Cossi si siano dati appuntamento domenica sera in un’area isolata della città.

Il coltello sarà analizzato dalla Scientifica, per appurare se sia veramente stato utilizzato per uccidere Marco Cossi. Sarà anche passata al setaccio la Golf della vittima, ritrovata dalla Mobile in via Isonzo nel quartiere di Brusegana a Padova, con le portiere aperte e la chiave ancora inserita nel cruscotto.

La Procura ha inoltre ordinato l’autopsia sul corpo di Cossi. L’esame autoptico servirà a stabilire con precisione la causa della sua morte e a ricostruire nei dettagli l’aggressione subita.