Omicidio Mario Ruoso di TelePordenone, Loriano Bedin incastrato dalle telecamere sotto casa: aveva la spranga

L’omicidio di Mario Ruoso, avvenuto a Porcia, ha scosso il Friuli-Venezia Giulia: l’imprenditore 87enne era molto conosciuto in città, essendo stato per anni il patron dell’emittente TelePordenone. Ruoso è stato assassinato in casa sua a sprangate. Le forze dell’ordine hanno fermato il 67enne Loriano Bedin, per anni tecnico di TelePordenone. L’uomo è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza. Si indaga sul movente.

Mario Ruoso ucciso a Porcia

Mercoledì 4 marzo, Ruoso è stato trovato morto nel suo attico al settimo piano nella cittadina di Porcia, a pochi chilometri da Pordenone.

La scena, come raccontato dagli investigatori alla stampa, era quella di un omicidio violento, una vera e propria “mattanza“.

Nonostante l’età avanzata, Mario Ruoso si recava al lavoro ogni mattina: conclusa da alcuni anni l’esperienza in TelePordenone, l’uomo si recava presso lo storico Garage Venezia di Porcia, del quale era titolare, una delle più antiche concessionarie di auto del Friuli-Venezia Giulia.

In mattinata, i dipendenti dell’autosalone non erano riusciti a contattarlo, così avevano avvertito il nipote Alessandro. Entrato in casa, il nipote si è trovato di fronte a una scena terribile: lo zio senza vita, in una pozza di sangue.

Secondo la ricostruzione, l’aggressore avrebbe trovato Ruoso pronto a uscire di casa e il movente sarebbe di tipo economico, legato a contrasti su questioni di denaro.

Bedin è stato fermato mentre era con un cittadino straniero su cui gli investigatori stanno facendo accertamenti.

L’assassino per anni è stato collaboratore di Ruoso nella sua tv locale: un uomo di fiducia fin dagli Anni ’80 che si è occupato della parte tecnica dell’emittente.

Assassino incastrato dalle telecamere

Il giallo si è risolto nel giro di 24 ore: le immagini raccolte dalle videocamere di sorveglianza hanno immortalato Loriano Bedin camminare con un tubo di ferro di circa 70 cm. L’uomo ha raggiunto il settimo piano dello stabile, poi ha aspettato che Ruoso uscisse per andare al lavoro. E infine l’ha colpito. Bedin è stato incastrato anche dalle celle telefoniche.

Il giallo dell’auto bruciata

A luglio, nell’autosalone della vittima, era stata incendiata un’auto di lusso usando documenti raccolti dall’imprenditore per una causa da milioni di euro. Allora Ruoso disse che a tale “sistema mafioso” la città di Pordenone non è abituata.