Omicidio Meredith Kercher, Patrick Lumumba e la mail di Amanda Knox per chiedere scusa: "Per lei ero un amico"

Dopo aver fatto il suo nome agli inquirenti Amanda Knox mandò un’email a Patrick Lumumba per scusarsi e spiegare il motivo di quel gesto. Parliamo, ovviamente, di due dei protagonisti della vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Meredith Kercher, meglio noto alle cronache come il delitto di Perugia. Intervistato da Giuseppe Rinaldi per Ignoto X, Lumumba racconta il contenuto di quel messaggio: “La polizia l’aveva menata e incalzata con il mio nome”.

L’email di Amanda Knox

Ospite di Giuseppe Rinaldi nello studio di Ignoto X Patrick Lumumba ha ripercorso la sua storia giudiziaria. Recentemente ha pubblicato il libro Arresto per analogia scritto insieme ad Alessandro Righi.

Lumumba racconta di quell’email ricevuta da Amanda Knox, che durante un interrogatorio lo accusò come possibile assassino di Meredith Kercher.

“In quella email lei spiega che la polizia l’ha menata con il mio nome, ‘Patrick, Patrick”, racconta Lumumba intendendo che nella versione di Amanda gli agenti l’avrebbero convinta a fare il suo nome.

Sempre nella mail la ragazza aggiungeva che “si diceva che nella scena del delitto avevano trovato dei reperti di una persona di colore, allora ho pensato che fossi stato tu“.

Il ruolo di Patrick Lumumba nel delitto di Perugia

Patrick Lumumba era il titolare del pub Le Chic di Perugia in cui lavorava Amanda Knox. Quando la ragazza fu ascoltata per l’omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher, uccisa il 1° novembre 2007, in un memoriale scritto il giorno 6 scrisse che Lumumba si trovava all’interno dell’abitazione di via della Pergola e che si sarebbe appartato con la vittima nella sua stanza.

Scrisse: “Posso solo dire che a un certo punto ho sentito delle grida di Meredith e io, spaventata, mi sono tappata le orecchie”. In uno scritto successivo affermò nero su bianco che ciò che aveva raccontato era dovuto alla pressione e allo stress di quei giorni. La polizia arrestò Knox, Raffaele Sollecito e Patrick Lumumba. Lumumba fu rilasciato dopo 14 giorni.

La condanna per calunnia

Oltre al processo per l’omicidio di Meredith Kercher, Amanda Knox ha dovuto subire un processo anche per il reato di calunnia contestato da Patrick Lumumba.

Nel 2025 i giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione hanno confermato la condanna emessa dalla Corte d’Appello di Firenze nel 2024: la ragazza è stata dichiarata colpevole del reato di calunnia, pena che non dovrà scontare in carcere.