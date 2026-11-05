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Quasi 111mila euro sono stati sequestrati a un sorvegliato speciale di Barletta. Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Trani su richiesta della Procura, è stato eseguito da Polizia e Guardia di Finanza nell’ambito di un’indagine patrimoniale inserita nell’inchiesta nata dalla scomparsa del ventiquatrenne Michele Cilli.

Barletta, le verifiche sul patrimonio del sorvegliato speciale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il sequestro preventivo è finalizzato alla confisca e riguarda denaro, beni e altre utilità nella disponibilità dell’indagato, fino a un valore di circa 111mila euro. L’attività è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Barletta-Andria-Trani, dalla Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo di Bari e dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Barletta della Guardia di Finanza.

Gli accertamenti delle Fiamme Gialle hanno ricostruito la posizione economica dell’uomo, sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. Secondo quanto emerso, nonostante non avesse ottenuto la riabilitazione, non avrebbe comunicato al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria del luogo di dimora le variazioni del proprio patrimonio. Una parte rilevante dei beni è costituita da quasi 111mila euro ricevuti come risarcimento per un’ingiusta detenzione.

Il collegamento con l’inchiesta Cilli

L’indagine patrimoniale si inserisce nell’inchiesta nata dalla scomparsa di Michele Cilli, ventiquattrenne di Barletta sparito nel gennaio 2022 e mai ritrovato. Le investigazioni, coordinate dalla Procura di Trani, hanno individuato i responsabili dell’omicidio, maturato nel contesto del controllo delle piazze di spaccio di sostanze stupefacenti nella città, e hanno fatto emergere indizi su una rete di riciclaggio dei profitti illeciti e intestazioni fittizie di beni.

Le misure e i sequestri precedenti

Nel novembre 2025, al termine di un’attività investigativa condotta anche attraverso intercettazioni e pedinamenti, il Tribunale di Trani ha disposto 16 misure cautelari custodiali nei confronti di altrettante persone, di età compresa tra 21 e 57 anni. Tra loro figurava anche l’autore dell’omicidio di Cilli. Gli indagati sono ritenuti responsabili di un’associazione a delinquere finalizzata al trasferimento fraudolento di valori, alla ricettazione, al riciclaggio, all’autoriciclaggio e all’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Durante quell’operazione erano stati sequestrati, in via preventiva e in vista della confisca, 6 compendi aziendali: 5 bar e una ditta di vendita all’ingrosso di prodotti surgelati. Gli approfondimenti successivi hanno ricostruito un sistema di reinvestimento di capitali illeciti attraverso l’acquisto e la vendita di aziende attive nell’economia legale. La Procura ha quindi delegato Polizia di Stato e Guardia di Finanza, facendo collaborare le rispettive strutture investigative.

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