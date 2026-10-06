Omicidio Mikel Rroku a Torino, moglie e nuovo partner arrestati dopo 3 mesi: vittima colpita alla testa

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Ci sono due arresti per l’omicidio di Mikel Rroku, cittadino albanese di 55 anni trovato morto in avanzato stato di decomposizione lo scorso 6 luglio a Torino. In manette sono finiti la moglie dell’uomo e il nuovo compagno. I due si trovano agli arresti cautelari in carcere e sulla loro testa pende l’accusa di omicidio premeditato.

Omicidio di Mikel Rroku, due arresti a Torino

La coppia è stata arrestata all’alba di martedì 6 ottobre dai carabinieri del Comando provinciale di Torino, coordinati dalla Procura. Gli arrestati, entrambi italiani, sono una donna di 45 anni e un uomo di 52. Prima dell’arresto, i due non avevano mai avuto problemi con la giustizia.

Mikel Rroku era stato trovato morto nella sua abitazione di via Verolengo 185, a Torino, al secondo piano di una delle palazzine Atc di edilizia popolare.

A dare l’allarme erano stati i vicini di casa, insospettiti dal fortissimo odore che proveniva dall’appartamento, nel pieno della calura estiva.

Dopo essere riusciti ad aprire la porta d’ingresso, i carabinieri trovarono il cadavere Mikel Rroku sul pavimento, circondato da una pozza di sangue rappreso. L’uomo era morto da diversi giorni.

Nei primissimi momenti si pensò a un suicidio ma poi, come riporta l’Ansa, gli accertamenti del medico legale evidenziarono una ferita alla scatola cranica compatibile con un colpo sferrato con un corpo contundente, forse un martello o un altro pesante oggetto in grado di causare gravi lesioni.

Le indagini

Da qui le indagini con l’ipotesi omicidio, coordinate dalla pm Lea Lamonaca della Procura di Torino. Gli investigatori hanno subito puntato i fari sulla moglie di Mikel Rroku e sull’uomo che la donna aveva conosciuto qualche tempo prima.

Il quotidiano La Stampa fornisce ulteriori dettagli in merito al delitto: in settimane di lavoro meticoloso, fatto di intercettazioni e pedinamenti, i carabinieri sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’omicidio e il movente.

Il movente

Il delitto sarebbe stato commesso il 30 giugno. La vittima, dunque, sarebbe stata trovata dopo sei giorni. Il movente: i due consideravano Rroku un ostacolo alla loro unione e inoltre desideravano vivere nella casa popolare di via Verolengo. Ma in quell’appartamento abitava Rroku, che non aveva intenzione di andarsene.