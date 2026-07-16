Omicidio nel carcere Mammagialla di Viterbo, detenuto ucciso a coltellate durante una lite nell'ora d'aria

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sarebbe stato ucciso durante l’ora d’aria un detenuto di origine magrebina di 27 anni. L’episodio è avvenuto il 16 luglio nel carcere Mammagialla di Viterbo. L’uomo sarebbe stato accoltellato durante una lite.

Omicidio nel carcere Mammagialla di Viterbo

A riportare la notizia dell’omicidio nel carcere di Mammagialla di Viterbo è l’ANSA.

Sarebbe stata una rissa tra nove detenuti a sfociare nell’omicidio del detenuto di 27 anni.

Secondo la prima ricostruzione, ci sarebbe stata uno scontro tra due fazioni, una di sei persone e l’altra di tre.

I nove detenuti si sarebbero affrontati con colpi di armi da taglio artigianali fino al fendente inflitto alla schiena che ha portato al decesso del giovane di origine magrebina.

Le indagini

Come riportato da La Repubblica, gli investigatori starebbe passando al setaccio i filmati delle telecamere di sorveglianza che coprono l’area passeggio del penitenziario

Gli specialisti della polizia scientifica e gli agenti della squadra mobile della questura di Viterbo avrebbero effettuato i rilievi all’interno dell’istituto penitenziario.

Civonline aggiunge che la vittima sarebbe stata raggiunta da un fendente rivelatosi fatale.

Al vaglio dell’investigatori ci sarebbero più piste sul fronte del movente.

Una delle più concrete porterebbe ad un regolamento di conti tra gruppi rivali.

Uno scenario da verificare attraverso eventuali testimonianze dei detenuti e l’analisi dei filmati.

Le parole del sindacato di Polizia Penitenziaria

In merito all’omicidio, Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato di Polizia Penitenziaria, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

“Nelle carceri italiane siamo ormai alla resa dei conti tra detenuti con omicidio. Con l’accoltellamento di un giovane di 27 anni a Viterbo da parte del compagno di cella siamo al quinto assassinio di un detenuto nel giro di un paio d’anni”.

Il segretario generale ricorda nella nota un precedente di luglio 2025 avvenuto a Prato.

In quell’occasione venne trovato morto un detenuto romeno di 58 anni.

Per Aldo Di Giacomo si tratta della “punta estrema dell’emergenza carceri che denunciamo da troppo tempo legata a risse e violenze tra detenuti e contro il personale penitenziario con oltre 200 casi tra risse ed aggressioni ad agenti solo nelle ultime settimane”.

Infine conclude: “Noi lo ripetiamo da troppo tempo: nelle carceri ci sono organizzazioni criminali che spadroneggiano, dal mercato della droga e dei telefonini sino al controllo della vita dei detenuti più deboli e alla violenza sessuale”.