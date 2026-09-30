Omicidio nel parco Montagna a Roma, passante trova un cadavere con ferite da taglio e lancia l'allarme

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Omicidio a Roma. Il corpo privo di vita di un uomo è stato trovato nel parco Montagna, alla periferia della città, sul cadavere diverse ferite da taglio. La vittima, probabilmente di origini straniere, non è stata ancora identificata. Sono in corso gli accertamenti per risalire alle sue generalità e chiarire cosa sia successo, sul caso indagano i carabinieri.

Cadavere trovato nel parco Montagna a Roma

Giallo a Roma, in zona La Rustica. Nella mattinata di oggi, mercoledì 30 settembre, è stato ritrovato un corpo privo di vita di un uomo nel parco Montagna, alla periferia orientale della città.

L’uomo sarebbe stato ucciso, sul cadavere sono state rinvenute diverse ferite da taglio. Lo riporta Ansa.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

La vittima, di probabili origini straniere, non è stata ancora identificata.

L’allarme lanciato da un passante

Il corpo è stato scoperto stamattina intorno alle 7.30, in via della Rustica.

A lanciare l’allarme un passante che ha notato il corpo mentre stava passeggiando con il cane.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso, e i carabinieri, che hanno avviato le indagini.

Si indaga per omicidio

Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Tor Sapienza e della compagnia di Montesacro.

In corso gli accertamenti per risalire all’identità della vittima, chiarire la causa del decesso e ricostruire quanto accaduto. Si indaga per omicidio, ma nessuna pista viene esclusa.

Il parco Montagna si trova a circa un chilometro dal “palazzo della droga” di Tor Sapienza, sgomberato dalle forze dell’ordine nella giornata di ieri.

Forse la vittima potrebbe essere una delle tante persone che occupavano lo stabile e che hanno poi cercato riparo nelle aree vicine.