Omicidio nel parco Villetta Di Negro a Genova, la vittima è un clochard di 49 anni: c’è un fermo

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un clochard di 49 anni è stato ucciso a Genova. L’aggressione è avvenuta all’interno del parco Villetta Di Negro, poco prima delle 10 del mattino di sabato 30 maggio. Il presunto aggressore, un senzatetto senegalese di 42 anni, è stato fermato dalle forze dell’ordine. A chiamare il 112 è stata una ragazza che ha visto l’uomo trascinare un cadavere nel parco. La vittima sarebbe stata uccisa con un coccio di bottiglia.

Omicidio in centro a Genova

L’omicidio è avvenuto in una zona centrale molto frequentata della città, i giardini comunali di Villetta Di Negro. Secondo la prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, P.A.P., queste le iniziali del 49enne, sarebbe stato colpito alla testa con diversi colpi di bottiglia.

Ad aggredirlo un 42enne senegalese senza fissa dimora, che avrebbe utilizzato un coccio di bottiglia.

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Fermato il presunto aggressore

L’allarme, nella mattinata di oggi, sabato 30 maggio, è stato dato da una ragazza che ha visto il 42enne trascinare la vittima all’interno del parco Villetta Di Negro.

Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno trovato il presunto aggressore accanto al corpo della vittima. Alla vista dei militari, il 42enne senegalese ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato dai militari del Nucleo Radiomobile di Genova. Le telecamere di sicurezza avrebbero ripreso almeno la parte iniziale della colluttazione avvenuta tra i due senzatetto.

Ad avere la peggio è stato il 49enne italiano, ferito a morte con un coccio di bottiglia che probabilmente l’aggressore ha trovato a terra.

La sindaca Salis: “Bisogna intercettare il disagio”

Pur trattandosi di una zona non lontana dal centro, il parchetto che si trova davanti al museo Chiossone è spesso frequentato da tossicodipendenti e persone senza fissa dimora.

Di notte i giardini pubblici vengono chiusi per motivi di sicurezza. Sull’accaduto è intervenuta Silvia Salis, sindaca di Genova, che ha posto l’attenzione sulla sicurezza.

“La sicurezza degli spazi pubblici resta una priorità dell’amministrazione, ma insieme alla presenza e al presidio del territorio serve un impegno sempre più forte di intercettare il disagio, la solitudine e l’esclusione sociale. Genova non può e non deve voltarsi dall’altra parte”, ha affermato Silvia Salis.