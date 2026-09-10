Omicidio nella casa di riposo Villa Orchidea a Percoto, figlia uccide il padre accoltellate e si costituisce

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Va a trovare il padre alla casa di riposo e lo uccide. È accaduto in una struttura di Pavia di Udine, dove una donna di 61 anni è entrata con un coltello per aggredire il genitore. Sembra che abbia approfittato di un momento nel quale non erano presenti altre persone. Nessuna fuga, nessun tentativo di nascondere il gesto: la donna si è costituita. Il movente sembra essere legato a motivi economici. Anche la madre si trova ospite della struttura, su un altro piano, e non avrebbe assistito al delitto.

Uccide il padre a Percoto

Una donna di 61 anni è entrata nella casa di riposo Villa Orchidea a Percoto, una frazione di Pavia di Udine, con l’intento di uccidere il padre. Armata di coltello, ha aggredito l’uomo di 91 anni, residente nella struttura insieme alla moglie.

Dalle prime informazioni rilasciate dagli inquirenti, che stanno lavorando sotto il coordinamento della Procura di Udine, la donna avrebbe atteso un momento nel quale non erano presenti altre persone. Non ci sono infatti testimoni diretti dell’accaduto.

La dinamica nota è che la donna sia andata a trovare il padre per una visita, come aveva fatto altre volte, ma che per l’occasione si sia armata di un coltello.

Il movente

La donna si è costituita ai carabinieri, senza tentare la fuga né mentire sull’accaduto. Questo ha portato gli inquirenti a concentrare le forze sul movente e sulla ricostruzione dei dettagli.

Si attende da fonti qualificate la conferma sulla motivazione del parricidio, ma dalle prime indiscrezioni sembra emergere un grave problema economico. Potrebbe essere legato, per esempio, ai costi per la permanenza nella struttura di entrambi i genitori.

La madre della donna è infatti residente nella stessa casa di riposo, ma fortunatamente si trova su un altro piano e non avrebbe assistito all’aggressione.

Ancora un parricidio

Si tratta di un nuovo caso di parricidio dopo l’omicidio avvenuto a Marano Vicentino. In quel caso è stato un quindicenne a uccidere il padre, sempre armato di coltello.

Il giovane, nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 settembre, avrebbe aggredito il padre nella loro casa di Marano Vicentino sotto gli occhi della sorella.

Il movente in quel caso sarebbe stato una lite iniziata già nella serata precedente, culminata poi con l’aggressione a colpi di coltello. Il quindicenne avrebbe infatti colpito il padre direttamente al cuore.