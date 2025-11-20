Omicidio Nola, Vincenzo Riccardi uccide la sorella Noemi, sul pc la ricerca "come ammazzare mia madre"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Vincenzo Riccardi, 25 anni, ha confessato l’omicidio della sorella Noemi nella casa di famiglia vicino Nola. Entrambi erano seguiti da un centro di salute mentale: la vittima temeva il fratello e voleva allontanarsene, mentre dal pc del giovane assassino sono emerse ricerche inquietanti, come quella in cui si informava su come uccidere anche la madre. La Procura valuta una perizia psichiatrica.

Il delitto di Nola

Il 25enne Vincenzo Riccardi è stato fermato dai carabinieri e sottoposto immediatamente a una visita psichiatrica preliminare dopo l’uccisione della sorella, Noemi Riccardi, 23 anni, avvenuta nella casa di famiglia tra San Paolo Bel Sito e Nola.

All’arrivo dei militari, il giovane non ha negato nulla: ha dichiarato di aver colpito la sorella sostenendo di aver perso il controllo in un improvviso momento di follia.

ANSA

La palazzina di San Paolo Bel Sito, dove è stata uccisa Noemi Riccardi

Entrambi risultavano già in cura presso un centro di salute mentale. In serata, il 19 novembre, Riccardi è stato portato in carcere.

Il pc di Vincenzo Riccardi

Le indagini, dirette dalla Procura di Nola, potrebbero sfociare in una perizia psichiatrica per definire le condizioni del ragazzo, indagato per omicidio volontario.

Dagli accertamenti, un dettaglio inquietante: come emerso nel corso della la trasmissione tv “Dentro la Notizia”, sul computer del 25enne sono state trovate ricerche su come uccidere la madre (nello specifico si è parlato della frase “Come ammazzare mia madre”).

I disagi in famiglia

La situazione familiare era nota per essere segnata da forte tensione. La zia della vittima ha raccontato che Noemi voleva trasferirsi da lei perché viveva nella paura del fratello e si chiudeva spesso a chiave per proteggersi.

La madre, che avrebbe visto il corpo senza vita della figlia in una videochiamata con Vincenzo, ha affermato tra le lacrime: “Spero che mio figlio paghi. Non è vero che è così pazzo come dicono, non mi sarei mai aspettata una cosa del genere”.

L’omicidio della sorella

L’omicidio è avvenuto nel primo pomeriggio del 19 novembre nell’appartamento di famiglia. La vittima, Noemi Riccardi, 23 anni, è stata colpita ripetutamente con un coltello e ritrovata priva di vita sul pavimento.

Subito dopo il gesto, il fratello 25enne Vincenzo avrebbe effettuato una videochiamata alla madre mostrando il corpo e poi contattato il 112 per confessare.

I carabinieri, giunti sul posto, lo hanno trovato e lo hanno fermato; durante l’interrogatorio il giovane ha parlato di un “raptus di follia”.