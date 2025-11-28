Omicidio Paganelli, colpo di scena sull'incidente del figlio Giuliano: ferite compatibili con mazza da hockey

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Disposte nuove indagini che potrebbero dare una svolta al caso dell’omicidio di Pierina Paganelli, la donna uccisa lo scorso 3 ottobre nel cortile di casa a Rimini. Verrà approfondita una vicenda finora ritenuta “collaterale”, vale a dire l’incidente del figlio della vittima, Giuliano Saponi. L’uomo, mesi prima dell’uccisione della madre, secondo la versione accettata fino a questo momento, fu investito mentre era in bici da un pirata della strada. Ora si fa strada l’ipotesi che Saponi potrebbe essere stato vittima di un agguato e non di un incidente e che tale episodio potrebbe essere ricollegato al decesso della madre.

Omicidio Paganelli, nuove indagini sull’incidente del figlio Giuliano

La gip Raffaella Ceccarelli ha disposto nuove indagini, accogliendo l’opposizione presentata dagli avvocati Marco e Monica Lunedei, legali della famiglia Saponi, contro la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura.

Ceccarelli ha ordinato di approfondire il caso dopo aver analizzato una perizia di parte, commissionata dalla famiglia Saponi, che mette totalmente in dubbio la versione a cui si è creduto finora.

Mediaset Giuliano Saponi

Per il consulente privato, Saponi non sarebbe stato vittima di un incidente causato da un pirata della strada, bensì sarebbe stato vittima di un agguato nel quale sarebbe stato colpito con un oggetto contundente, probabilmente una mazza da hockey.

I risultati totalmente differenti delle perizie

Quanto sostenuto dalla perizia di parte, cozza con la ricostruzione del perito nominato dalla Procura, che ha stabilito che Saponi sarebbe stato urtato mentre era in bici da uno specchietto di un mezzo di grandi dimensioni e che chi era al volante del veicolo si sarebbe poi dato alla fuga.

Due scenari totalmente differenti che hanno spinto la gip Ceccarelli a disporre nuove indagini e a firmare un provvedimento in cui la Procura viene invitata a svolgere nuovi accertamenti oppure a valutare un incidente probatorio con la nomina di un perito terzo, super partes, per fare luce su quanto accaduto.

Le parole di Giuliano Saponi: “Bene che sia stato riaperto il caso”

“Sì, sono sollevato che sia stato riaperto il caso”, ha commentato Giuliano Saponi ai microfoni del programma Dentro la notizia.

L’uomo ha inoltre dichiarato che “la direzione che stanno prendendo certe cose” lo sta convincendo a pensare che quel che è accaduto a lui sia collegato all’omicidio della madre.

“Ho pensato per tanto tempo che si trattava di un incidente, poi, tante altre cose che sono successe, mi hanno portato a pensare in un’altra direzione. Bene che sia stato riaperto il caso, vedremo”, ha concluso Giuliano.