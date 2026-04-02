Omicidio Paganelli, il racconto di Louis Dassilva sul ritrovamento del corpo: "Non sapevo che era Pierina"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il 25 giugno 2024, alcuni mesi dopo l’omicidio di Pierina Paganelli, Louis Dassilva fornisce agli inquirenti la sua versione dei fatti. È quella raccontata in un primo momento dall’amante, Manuela Bianchi: in questa versione è la donna a chiamarlo per dirgli di correre nei garage. “Pensavo fosse venuta a trovarmi”, quindi il 35enne è sceso nei sotterranei con l’ascensore, e una volta raggiunto il piano dei garage trova, a destra, la porta tagliafuoco aperta con il cadavere disteso. “Non sapevo che era Pierina”, dice.

Il racconto di Louis Dassilva

A Ore 14 Sera, giovedì 2 aprile, è stato trasmesso il filmato di un colloquio tra Louis Dassilva e gli inquirenti registrato il 25 giugno 2024. Dassilva racconta e conferma la prima versione fornita da Manuela Bianchi, quella secondo la quale la nuora della vittima avrebbe scoperto il cadavere – la mattina del 4 ottobre 2023 – per poi andare a chiamarlo per chiedergli aiuto.

La mattina del 4 ottobre “ho visto la Pierina stesa” ma “non sapevo che era Pierina” e quindi si sarebbe chiesto: “Chi potrebbe essere?”.

ANSA

Quindi “sono tornato di sopra” perché “sono andato a controllare, sono salito” ed è arrivato al primo piano, in quanto “c’era una signora anziana che abitava lì”.

Poi è salito al terzo, il suo piano, dove viveva anche Pierina Paganelli: “Ho suonato il suo campanello e non ha risposto”. Infine ha perlustrato il quarto piano e si è mosso per ritornare nei garage. In quel momento, sulle scale, avrebbe incontrato Manuela Bianchi insieme ad un’altra persona che indica come N., che abbracciava la donna. “Mi sa che è Pierina”, gli avrebbe detto N..

La nuova versione di Manuela Bianchi

Come anticipato, nella sua prima versione fornita agli inquirenti Manuela Bianchi aveva raccontato di aver trovato il corpo della suocera la mattina del 4 ottobre 2023 alle 8:30, quindi avrebbe chiamato in soccorso Dassilva – e questa versione coincide con quella del metalmeccanico – e successivamente dato l’allarme alle autorità.

Poi ha cambiato versione. Ha raccontato, infatti, che la mattina del 4 ottobre avrebbe incontrato l’uomo già sul posto, che l’avrebbe messa al corrente della presenza di “una donna a terra” chiedendole di non dare nell’occhio e di fare silenzio, invitandola a chiamare un ragazzo moldavo della stessa palazzina per non destare sospetti sulla loro relazione clandestina.

L’omicidio di Pierina Paganelli

I fatti risalgono alle 22:10 del 3 ottobre 2023. A fissare questo orario è la telecamera interna di un box di un residente di via del Ciclamino 31, che è stato in grado di catturare l’audio dell’aggressione mortale e delle urla della vittima.

Le indagini, coordinate dal procuratore Daniele Paci, sin da subito si sono concentrate sull’universo famigliare della vittima, con particolare attenzione verso Manuela Bianchi e il suo rapporto extraconiugale con Louis Dassilva. Poi l’arresto, il 16 luglio 2024, con l’accusa di omicidio: secondo la Procura di Rimini Dassilva avrebbe ucciso Pierina Paganelli perché la donna era al corrente della sua relazione con Manuela Bianchi.

Dassilva, sposato con Valeria Bartolucci, uccidendo Pierina avrebbe messo a tacere una minaccia per il suo matrimonio. Sin dall’inizio della vicenda l’uomo si dichiara innocente.