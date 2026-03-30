Omicidio Paganelli, Louis Dassilva parla della relazione con Manuela Bianchi e dice "mi interessava il sesso"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

L’udienza del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli si è trasformata in un serrato confronto sulla natura del legame tra l’unico imputato, Louis Dassilva, e la nuora della vittima, Manuela Bianchi. Per oltre sei ore, Dassilva ha risposto alle domande del pm Daniele Paci, delineando una versione dei fatti che ha sollevato forti dubbi in aula e che sembra scontrarsi frontalmente con le intercettazioni agli atti.

Omicidio Paganelli, le parole di Louis Dassilva

Come riporta il Corriere della Sera, il punto più discusso della deposizione riguarda il rapporto con Manuela Bianchi.

Dassilva ha liquidato la relazione con parole brutali: “Mi interessava al 99% il sesso. Avevo una lista di amanti e Manuela non era l’unica”.

Secondo l’imputato, il coinvolgimento sarebbe stato guidato principalmente dal desiderio fisico e dalla volontà di “trattare bene” una donna che lamentava carenze affettive e maltrattamenti da parte dei familiari.

“Principalmente mi interessava portarla a letto“, ha ribadito con freddezza davanti ai giudici.

Perché le intercettazioni smentiscono Dassilva

Questa ricostruzione è stata immediatamente contestata dal pm e dalla giudice Fiorella Casadei, che hanno citato intercettazioni successive al delitto.

In un audio del 29 aprile 2024, si sente chiaramente Manuela dire: “Sei il mio grande amore, scappa da tutto”.

In altre circostanze, Dassilva stesso avrebbe pronunciato frasi come “ti amo” o “non smetterò mai di pensarti”.

Incalzato dalla Corte sul perché dichiarasse amore se il suo interesse era solo sessuale, Dassilva è apparso disorientato: “Forse ho sbagliato ad andare con altre donne, ma io amo mia moglie Valeria Bartolucci“.

Lo scontro in aula con il pm Paci

Emergono poi dettagli inquietanti sui giorni precedenti l’omicidio. Dassilva ha raccontato di aver continuato la relazione con la Bianchi per una sorta di “paranoia”: “Andavo a letto con lei per tenermela buona, temevo mi volesse incastrare”.

Il riferimento è a un episodio avvenuto dopo l’incidente in moto di Dassilva del 2 ottobre, quando Manuela ritirò i suoi vestiti dall’ospedale portandoli via in un sacco nero senza lavarli.

“Come poteva incastrarti prima ancora del delitto?“, ha urlato il pm Paci, ipotizzando che il timore di Dassilva fosse legato alla possibilità che la donna raccontasse della sua presenza sulla scena del crimine.

Tutte le incongruenze della deposizione

La deposizione è stata costellata di incongruenze. Dassilva ha ammesso di aver toccato il corpo di Pierina nel garage per capire se fosse viva, ma ha fornito versioni contrastanti sui suoi spostamenti in ascensore o sulle scale.

Mentre la difesa cerca di mantenere la linea della trasparenza, i numerosi “non ricordo” dell’imputato e le divergenze tra le sue parole e i messaggi scambiati con Manuela lasciano aperti pesanti interrogativi sul reale movente del brutale assassinio di via del Ciclamino.