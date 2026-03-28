Omicidio Paganelli, spunta un video inedito di Valeria Bartolucci: "Non so se quella notte Louis sia uscito"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Sin dall’inizio della vicenda Valeria Bartolucci si batte per l’innocenza del marito, Louis Dassilva, ora a processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. A favore di telecamera la donna ha sempre riferito che nella tarda serata del 3 ottobre 2023 Dassilva è rimasto in casa e ha dormito sul divano perché sofferente per una gamba dopo un incidente. In un video inedito mandato in onda a Quarto Grado, registrato il 6 ottobre 2023, Bartolucci riporta invece un’altra verità: "Non so se sia uscito".

Il video inedito di Valeria Bartolucci

Come anticipato, venerdì 27 marzo Quarto Grado ha mandato in onda un documento inedito sull’omicidio di Pierina Paganelli. Si tratta di un video registrato il 6 ottobre 2023, tre giorni dopo il delitto, presso la Questura di Rimini, in cui vediamo le prime interrogazioni rese da Valeria Bartolucci dopo la tragedia.

Va ricordato che in tutti i suoi interventi televisivi la donna ha sempre sostenuto che la sera del 3 ottobre 2023, quando la 78enne è stata uccisa nei garage della palazzina di via del Ciclamino 31, suo marito fosse in casa e che avrebbe dormito sul divano mentre lei avrebbe riposato sul letto.

In un’altra occasione, inoltre, ha fatto notare che lei dalla sua stanza vede la porta d’ingresso, quindi si sarebbe accorta se il marito fosse uscito anche solamente con il rumore della porta.

Eppure il 6 ottobre 2023, negli uffici della Questura, Valeria Bartolucci non aveva palesato le stesse certezze.

I dubbi sul marito Louis Dassilva

E proprio in quell’occasione Valeria aveva raccontato che "quella sera abbiamo dormito, io nella camera da letto e mio marito nel divano, perché diceva che così poteva mettere la gamba sopra i cuscini per tenerla alta, perché gli dava fastidio che pulsava".

Poi, nello specifico: "Io sono andata a letto e ho dormito, però non so se mio marito ha visto un film alle 3, alle 5 o alle 7". Quindi l’inquirente la incalza: "O è uscito di casa?". In quel momento Bartolucci si blocca, beve un sorso d’acqua da una bottiglietta e inarca le sopracciglia con un’espressione dubbiosa. Poi rompe il silenzio: "Io non lo so se sia uscito".

L’audio misterioso registrato in auto

Ancora, nello stesso servizio Quarto Grado ha trasmesso altro materiale inedito. A questo giro si tratta di un audio catturato da una registrazione ambientale all’interno dell’auto di Valeria Bartolucci. L’elemento è stato catturato il 1° novembre 2023, mentre la donna era in macchina con il marito.

"Se mi richiamano dobbiamo vedere se ero sveglia a quell’ora. Questa cosa non la so", aggiunge, e continua: "Che ca**o gli dico? Non lo so!". Il materiale mandato in onda da Quarto Grado è stato trasmesso anche nell’aula della Corte d’Assise di Rimini, dove è in corso il processo contro Louis Dassilva. Chiamata a rispondere su quel "non lo so" intercettato sull’ora del sonno, Bartolucci ha parlato di equivoco e ha spiegato di aver detto quella frase perché "io non sapevo a che ora era morta Pierina, quindi non sapevo se ero sveglia a quell’ora".