Omicidio Pasquale Nappo a Boscoreale, fermati i due che avrebbero sparato dallo scooter: si sono costituiti

Due giovani di Torre Annunziata si sarebbero costituiti per l’omicidio di Pasquale Nappo, il 18enne ucciso a Boscoreale. I due avrebbero sparato dallo scooter colpendo il ragazzo, probabilmente per errore. Le indagini della Procura di Torre Annunziata e dei Carabinieri proseguono per chiarire la dinamica e il movente dell’agguato.

Omicidio Pasquale Nappo a Boscoreale, due giovani si consegnano ai carabinieri

Due giovani, di 18 e 23 anni, si sono costituiti ai carabinieri di Torre Annunziata per l’omicidio di Pasquale Nappo, il 18enne ucciso nella notte tra sabato 1 e domenica 2 novembre in piazza Pace a Boscoreale, in provincia di Napoli.

Secondo quanto riferisce ANSA, i due hanno dichiarato di essere stati loro a sparare contro il gruppo di ragazzi tra cui si trovava Nappo. Il colpo fatale sarebbe partito dalla pistola impugnata dal più giovane dei due.

ANSA Carabinieri nei pressi del luogo nel quale è avvenuto l’omicidio di Pasquale Nappo, a Boscoreale

I due erano a bordo di uno scooter, da cui hanno aperto il fuoco mentre procedevano contromano nella piazza. La Procura di Torre Annunziata ha emesso un provvedimento di fermo con l’accusa di omicidio volontario.

Le indagini sull’omicidio e la dinamica dell’agguato

Il 18enne è stato raggiunto da un proiettile all’altezza dell’ascella, che gli ha trapassato il torace. È stato soccorso dagli amici e portato d’urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

L’agguato è avvenuto intorno all’una e mezza di notte. Come ricostruito, i due a bordo dello scooter avrebbero sparato tre colpi verso un gruppo di giovani. Uno di questi ha colpito Nappo, incensurato, che si trovava in strada con alcuni amici. Gli investigatori non escludono che il bersaglio potesse essere un’altra persona e che il ragazzo sia stato vittima accidentale di uno scambio di persona.

Il Nucleo investigativo dei carabinieri di Torre Annunziata, coordinato dalla Procura, ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali e di un negozio della piazza, che avrebbero ripreso l’intera scena, compreso l’arrivo dello scooter e la fuga dei due sospettati.

Il dolore della famiglia

A Scafati, dove viveva la vittima, i militari hanno ascoltato parenti e amici per ricostruire le ultime ore del giovane e per escludere eventuali legami con ambienti criminali. Pasquale Nappo era nato a Pompei, si era diplomato pochi mesi fa e lavorava in un autonoleggio. Era descritto come un ragazzo tranquillo, riservato, che si impegnava per non pesare sulla famiglia.

Il padre, Salvatore Nappo, ha dichiarato ai giornalisti che il figlio “si è affacciato dopo aver sentito gli spari e in quel momento è stato colpito. Era un bravo ragazzo, non aveva problemi con nessuno. Chiediamo solo giustizia”.

I due giovani fermati si sarebbero presentati spontaneamente ai carabinieri accompagnati dal loro avvocato. Gli investigatori stanno verificando la versione fornita e le motivazioni del gesto. In piazza Pace, dove si è consumato l’agguato, sono ancora visibili le tracce del sangue del ragazzo, con alcuni amici che hanno lasciato fiori e messaggi nel punto esatto in cui Pasquale è caduto.