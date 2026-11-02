Omicidio Pier Paolo Pasolini, nuova indagine 51 anni dopo la morte: l'unico condannato fu Giuseppe Pelosi

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La Procura ha avviato una nuova indagine sull’omicidio di Pier Paolo Pasolini, ucciso a Ostia nella notte tra il 1° e il 2 novembre 1975. L’apertura del nuovo fascicolo segue un esposto depositato a piazzale Clodio dall’avvocato Stefano Maccioni, che in passato ha assistito uno dei cugini della vittima, Guido Mazzon. L’unico condannato per il delitto Pasolini è Giuseppe Pelosi.

La nuova indagine sull’omicidio di Pasolini

Stefano Maccioni, che è avvocato dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, del regista David Grieco e dello scrittore Giovanni Giovannetti, ha spiegato in alcune dichiarazioni riportate da ANSA che la nuova istanza presentata a novembre 2025 e poi integrata a maggio 2026 si basa su “nuovi elementi raccolti da questa difesa“.

Maccioni confida che la Procura “riesca finalmente a fornire quelle risposte che da troppi anni stiamo cercando e nel contempo invitiamo tutte quelle persone che fino ad oggi hanno preferito tacere su ciò che sanno a farsi avanti e parlare”. L’avvocato “non nasconde l’emozione e soddisfazione per la decisione assunta dalla Procura della Repubblica di Roma di svolgere nuove indagini in merito all’omicidio di Pasolini”.

Nel 2016 i parlamentari Serena Pellegrino e Paolo Bolognesi avevano presentato due proposte di legge allo scopo di istituire una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Pasolini, sostenute anche da una petizione che aveva raccolto circa 11mila firme. Nel 2023 anche la senatrice Ilaria Cucchi aveva presentato una nuova richiesta al Senato, senza però riuscire a ottenere l’istituzione della Commissione.

Pasolini fu ucciso a Ostia nel novembre 1975

Sono passati 51 anni da quando, all’Idroscalo di Ostia, sul litorale romano, fu ucciso all’età di 53 anni Pier Paolo Pasolini, scrittore, poeta, regista, sceneggiatore e attore.

Il cadavere massacrato dell’artista, percosso e travolto dalla sua stessa auto, fu ritrovato da una donna attorno alle 6,30 del mattino del 2 novembre. A procedere al riconoscimento fu l’amico Ninetto Davoli, attore scoperto proprio da Pasolini.

Chi era Giuseppe Pelosi, unico condannato per l’omicidio Pasolini

L’unico condannato per l’omicidio di Pier Paolo Pasolini è Giuseppe “Pino” Pelosi, diciassettenne di Guidonia Montecelio già noto alle forze dell’ordine come ladro di auto, fermato la notte stessa del delitto alla guida dell’automobile di Pasolini.

Pelosi confessò l’omicidio “colposo” di Pasolini, che sarebbe avvenuto dopo un alterco tra i due per un approccio sessuale respinto e dopo che sarebbe stato lo stesso Pasolini a colpirlo per primo con un bastone. Pelosi affermò che non c’erano altre persone sul luogo del delitto.

La sentenza di primo grado del processo a Giuseppe Pelosi portò a una condanna a 9 anni, 7 mesi e 10 giorni e a 30mila lire di multa per atti osceni, furto aggravato e “omicidio volontario in concorso con ignoti”. Il giudice Carlo Alfredo Moro scrisse: “Ritiene il collegio che dagli atti emerga in modo imponente la prova che quella notte all’Idroscalo il Pelosi non era solo”.

In Appello, Pelosi venne assolto dai reati di atti osceni e furto, ma fu confermata la condanna di omicidio. La Corte, però, ritenne “estremamente improbabile che Pelosi possa avere avuto uno o più complici”.

La sentenza diventò definitiva per volontà della Corte di Cassazione il 26 aprile 1979. Il 26 novembre 1982 a Pelosi fu poi concessa la semilibertà. Il 18 luglio 1983 ottenne la libertà condizionata.

Nel corso degli anni, Pelosi è stato arrestato in diverse occasioni per vari reati. Ha cambiato più volte la sua versione dei fatti sulla notte in cui morì Pier Paolo Pasolini, facendo riferimento al coinvolgimento di giovani “con accento siciliano”.

Giuseppe “Pino” Pelosi è morto a causa di un tumore il 20 luglio 2017 all’età di 59 anni.