Omicidio Pierina Paganelli, Bruzzone esulta per l'assoluzione di Dassilva: "Verità e giustizia contro tutti"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Louis Dassilva è stato assolto: per la Corte d’Assise di Rimini non è stato lui a commettere l’omicidio di Pierina Paganelli. La criminologa Roberta Bruzzone, consulente tecnica della difesa di Dassilva, esulta su Facebook: “C’è un bel profumo di Libertà, Verità e Giustizia”, ha scritto. A suo tempo Bruzzone sostenne che ad agire nel caso Paganelli potrebbero essere state due persone.

Bruzzone reagisce all’assoluzione di Dassilva

Roberta Bruzzone ha accolto la notizia dell’assoluzione di Louis Dassilva con due post su Facebook. “Louis Dassilva assolto. Un risultato che parla da solo e che restituisce il senso di un lavoro portato avanti con determinazione, rigore e coraggio, anche quando tutto sembrava andare nella direzione opposta”, ha scritto.

Poi ha espresso un “ringraziamento sincero a tutta la squadra che non ha mai arretrato di un millimetro, che ha continuato a lavorare con lucidità e fermezza, contro tutto e contro tutti per amore di Verità e Giustizia”.

ANSA

La “squadra” è quella dei “ragazzi che si sono formati con noi alla CSI Academy, professionisti cresciuti sul campo, con metodo, rigore e coraggio” e che hanno dato un “contributo prezioso nella fase di analisi investigativa” ed anche “nel dibattimento”.

“La soddisfazione” espressa dalla criminologa Roberta Bruzzone per l’assoluzione di Louis Dassilva “quindi è duplice. Per il risultato ottenuto e per ciò che questo risultato dimostra ossia che quando si lavora con determinazione, preparazione e coraggio, anche controvento, la ricerca della verità e della giustizia può fare la differenza”.

Per Bruzzone “ci vuole coraggio per cercare la verità” ed anche “metodo per riuscire a dimostrarla”.

Louis Dassilva ha accolto l’assoluzione piangendo, mentre la moglie Valeria Bartolucci ha accusato: “Via del Ciclamino è un posto pieno di brutte persone e cattivi ricordi” e per questo non ci torneranno.

Roberta Bruzzone consulente di Dassilva

Il 20 aprile 2026, intervenendo in aula in veste di consulente della difesa dell’imputato, Roberta Bruzzone aveva sostenuto come “l’analisi della scena” facesse “emergere come le fasi preliminari e successive all’omicidio” inducessero a pensare “che ad agire possano essere state due persone“.

“Le urla della vittima – aveva argomentato – ci permettono di avere un’idea sulle modalità del delitto ed è probabile che, vista la mancanza di tracce ematiche, la porta del vano scale fosse aperta e, quindi, ci doveva essere un secondo soggetto che ne evitava la chiusura pur rimanendo il fatto che a scagliare le 29 coltellate sia stata una sola persona”.

Poi l’analisi relativa a un altro elemento, ovvero la “collocazione del cadavere fatta successivamente al delitto”. Bruzzone aveva evidenziato come “la Paganelli non è caduta autonomamente ma è stata collocata da qualcuno che l’ha ricomposta e modificato lo stato dei capelli”.

E ancora: “Altro problema è l’esposizione dell’area pubica: questa avviene quando la salma è già stata riposizionata. Questo tipo di comportamento ha una lettura straordinariamente significativa senza dimenticare che, tale azione, espone l’autore a una perdita di tempo che potrebbe portare al rischio di essere scoperto. Si tratta di un gesto separato dall’evento morte al quale si aggiunge la mancanza di tracce ematiche sui lembi di stoffa tagliati”.

L’analisi di Bruzzone sull’omicidio Paganelli

La conclusione: “È improbabile che la stessa lama che ha ucciso la 78enne poi non lasci assolutamente tracce di sangue su gonna e slip. Sembrano due mani diverse quelle che hanno sferrato i fendenti e quelle che hanno tagliato gli indumenti. Quell’azione è la firma psicologica del delitto e mi porta a pensare a un atto intenzionale riconducibile a un forte odio accumulato negli anni”.

Udienza per Valeria Bartolucci

A ottobre si terrà un’udienza per Valeria Bartolucci, moglie di Dassilva. Le accuse: diffamazione aggravata e minacce, anche per alcune frasi proferite durante l’arresto del marito nei confronti di Manuela Bianchi. “Io non ci metto niente a scioglierla in un fusto pieno di acido, ci vuole poco a comprare un’arma a San Marino”, disse.