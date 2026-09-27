Omicidio Pierina Paganelli, chi è Davide Barzan: il rapporto con Valeria Bartolucci e i guai giudiziari

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Davide Barzan è diventato noto per il ruolo di consulente nel caso dell‘omicidio di Pierina Paganelli, ma l’uomo sarebbe anche stato denunciato da Valeria Bartolucci, la moglie di Louis Dassilva, per esercizio abusivo della professione forense e ora è finito nel mirino de Le Iene.

Chi è Davide Barzan

Davide Barzan è il fratello dell’avvocata Nunzia Barzan e ha operato come consulente di Manuela e Loris Bianchi, Valeria Bartolucci e Louis Dassilva nel caso dell’omicidio di Pierina Paganelli.

Nello specifico, l’incarico risale a metà ottobre 2023 quando l’avvocata Nunzia Barzan aveva assunto l’incarico di difensore dei quattro.

ANSA

Pierina Paganelli, 78 anni, era stata uccisa il 3 ottobre 2023 nel condominio di via del Ciclamino, a Rimini. Il suo corpo era stato trovato la mattina successiva dalla nuora Manuela Bianchi.

Per il delitto è finito a processo Louis Dassilva, vicino di casa di Pierina, marito di Valeria e legato sentimentalmente a Manuela Bianchi. Il 10 giugno 2026 la Corte d’Assise di Rimini lo ha però assolto per non aver commesso il fatto.

Tornando al 2023, con l’evoluzione delle indagini, però, Valeria Bartolucci e Louis Dassilva hanno interrotto il rapporto professionale con i Barzan.

Nunzia e Davide hanno invece continuato ad assistere Manuela Bianchi e suo fratello Loris.

Il consulente è apparso in diversi programmi Tv diventando un personaggio mediatico esperto del caso.

Successivamente è emerso che Davide Barzan non risulta iscritto all’albo degli avvocati.

Le denuncia di Valeria Bartolucci

Nel dicembre 2024 Bartolucci avrebbe denunciato Davide Barzan per esercizio abusivo della professione forense.

Secondo quanto riferito da Ansa la donna avrebbe sostenuto di averlo sempre ritenuto un avvocato o un consulente legale perché Barzan glielo avrebbe lasciato intendere.

Nel febbraio 2026, durante il processo a Dassilva, la donna avrebbe denunciato nuovamente Barzan sostenendo di avere percepito come una forma di intimidazione un comunicato diffuso prima della sua testimonianza.

Barzan nel mirino de Le Iene e le altre vicende giudiziarie

Nel maggio del 2025 anche l’Ordine degli avvocati di Rimini ha presentato un esposto-denuncia chiedendo di valutare l’eventuale esercizio abusivo della professione forense e l’usurpazione del titolo di avvocato di Davide Barzan.

La difesa dell’uomo ha però respinto le contestazioni, sostenendo che il suo assistito non avesse esercitato abusivamente la professione e avesse operato come consulente criminalista.

Le Iene, scavando nel passato di Barzan, avrebbero scoperto una condanna definitiva per truffa, risalente al 2014, a sei mesi di reclusione con pena sospesa e non menzione, relativa al tentativo di usare un assegno da 2 milioni di euro risultato privo di copertura.

Un altro fronte giudiziario risalirebbe al 2019 e riguarderebbe una famiglia di imprenditori in difficoltà finanziaria che si sarebbe rivolta a una società finanziaria creata da Barzan per ottenere un finanziamento.

Il 17 settembre scorso il giudice del Tribunale di Rimini ha dichiarato il non luogo a procedere per competenza territoriale, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura di Bari, che dovrà valutare i successivi passaggi del procedimento.

Stando a quanto riportato da RiminiToday, al centro della contestazione ci sarebbe stato un finanziamento da 500mila euro, con un assegno da 512mila dollari destinato a una società a Malta. Gli imprenditori avrebbero denunciato Barzan dopo avergli versato oltre 70mila euro.

La Procura di Bergamo starebbe poi indagando su Barzan nell’ambito della vicenda Cogein, società bergamasca attiva nel settore delle ristrutturazioni e dei serramenti. Le ipotesi di reato comprendono bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e autoriciclaggio.

Secondo la ricostruzione investigativa, l’indagine riguarda la gestione della Cogein dopo il passaggio di proprietà e movimentazioni finanziarie ritenute sospette dagli inquirenti. Anche in questo caso la difesa di Davide Barzan ha respinto le accuse e sostenuto la sua estraneità ai fatti contestati.