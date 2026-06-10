Omicidio Pierina Paganelli, Dassilva piange e Valeria Bartolucci accusa: "In via del Ciclamino brutte persone"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Assolto: Louis Dassilva non ha commesso l’omicidio di Pierina Paganelli. Dopo una lunghissima camera di consiglio, la Corte d’Assise di Rimini ha fatto cadere le accuse sull’uomo che si trovava in custodia cautelare dal luglio del 2024. La moglie Valeria Bartolucci, che gli è sempre rimasta accanto, ha commentato l’assoluzione dicendo che nel loro futuro non c’è più il condominio di via del Ciclamino, il complesso abitativo nei cui garage è stato trovato il corpo senza vita di Pierina Paganelli. “Posto pieno di brutte persone”, ha detto.

La gioia di Louis Dassilva e Valeria Bartolucci

Alla lettura della sentenza, Louis Dassilva si è dapprima rapidamente confrontato con i suoi avvocati e poi ha abbracciato e baciato la moglie.

Più tardi, Dassilva è stato accolto da uomo libero da una decina di persone accorse per dargli il bentornato fra gli applausi.

“Ha vinto solo la giustizia. È la rinascita della giustizia”, ha commentato accerchiato dai cronisti prima di essere portato via dai suoi legali.

Dassilva è stato scortato in un luogo “che non è via del Ciclamino”, ha precisato la moglie Valeria Bartolucci, poiché “via del Ciclamino è un posto pieno di brutte persone e cattivi ricordi”.

I familiari di Pierina Paganelli hanno lasciato subito lasciato il tribunale dopo la lettura della sentenza.

La sentenza di assoluzione

Louis Dassilva è stato assolto, ed è stato liberato dalla custodia cautelare, dopo quasi due anni dopo l’arresto e dopo un processo durato dieci mesi. L’inchiesta, invece, è durata tre anni.

Tutto iniziò il 3 ottobre 2023, quando venne ritrovato il corpo privo di vita di Pierina Paganelli nei garage del condominio di via dei Ciclamini 31 a Rimini. L’anziana donna venne martoriata con 29 coltellate.

La Corte d’Assise di Rimini si è pronunciata dopo 16 ore di camera di consiglio, alle 2:20 della notte fra martedì 9 e mercoledì 10 giugno con la formula di rito: “In nome del popolo italiano, la Corte assolve Louis Dassilva per non aver commesso il fatto”. Parte del pubblico ha accolto la sentenza con un applauso.

La Procura potrebbe presentare appello

Dassilva era l’unico imputato. Ora si attendono le motivazioni della sentenza di assoluzione ed eventuali mosse della Procura di Rimini, che potrebbe decidere per il ricorso in Appello.