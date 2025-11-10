Omicidio Pierina Paganelli, il figlio Giacomo si commuove in aula e accusa Manuela Bianchi: "Manipolatrice"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Croce e delizia. Sono le due realtà che abitano Giacomo Saponi, il figlio di Pierina Paganelli, nel giorno in cui in aula si sono svolte le audizioni dei figli della vittima, uccisa a coltellate in via del Ciclamino 31 a Rimini nel 2023 e per il cui omicidio è finito in carcere Louis Dassilva. La croce ha il volto della cognata – anche se la coppia avrebbe avviato le fasi della separazione – sposata con il fratello Giuliano Saponi: “Una manipolatrice perché era capace di spostare l’attenzione su se stessa come vittima”, dice a proposito di Manuela Bianchi. La delizia è quel momento in cui si commuove mentre riporta l’ultimo incontro con la madre: “È stato un bel saluto perché ci siamo abbracciati”.

Le accuse a Manuela Bianchi

Lunedì 10 novembre presso la Corte d’Assise di Rimini sono stati ascoltati i figli di Pierina Paganelli. L’argomento più ricorrente è stata la personalità di Manuela Bianchi, ora indagata per favoreggiamento dopo le sue dichiarazioni su Louis Dassilva.

Bianchi era la nuora della vittima in quanto sposata con il figlio Giuliano Saponi. La figlia di Pierina, Chiara Saponi, ricorda che “tre settimane prima dell’incidente di Giuliano, Manuela era andata via di casa“. Giuliano Saponi, ricordiamo, il 7 maggio 2023 fu travolto da un mezzo mentre si recava al lavoro in bicicletta.

Sempre Chiara Saponi aggiunge che Manuela Bianchi “si lamentava che non la capivamo e non l’aiutavamo”, ma ad aggiungere carico è Giacomo, che descrive la cognata come “una manipolatrice”. Secondo il suo racconto la donna “era capace di spostare l’attenzione su se stessa come vittima”.

Quando Pierina Paganelli è stata uccisa Manuela Bianchi stava vivendo una relazione extraconiugale con Louis Dassilva, sposato con Valeria Bartolucci, entrambi dirimpettai della vittima. Il loro rapporto clandestino è emerso dopo l’omicidio, quando Manuela Bianchi lo ha svelato attraverso i media.

Il ricordo di Pierina Paganelli

Ansa scrive che in aula Giacomo Saponi si è commosso quando ha ricordato l’ultimo incontro con sua madre. “È stato un bel saluto perché ci siamo abbracciati“, ha spiegato.

A proposito del tradimento, Giacomo racconta che “solo quando mia mamma è stata ritrovata uccisa abbiamo saputo che l’uomo in questione abitava sul suo stesso pianerottolo”. I figli della vittima e la vittima stessa, infatti, erano al corrente che Manuela avesse un’altra relazione, ma fino all’omicidio nessuno di essi sapeva chi fosse l’amante della donna.

La denuncia di Manuela Bianchi contro Valeria Bartolucci

Come ricostruisce Ansa, Manuela Bianchi ha presentato contro Valeria Bartolucci due querele: nella prima le contesta i reati di diffamazione, percosse, minacce e aggressione. Nella seconda si parla di atti persecutori. Manuela Bianchi ha presentato le due querele tramite l’avvocata Nunzia Barzan.

La Procura ha chiesto l’archiviazione della denuncia per stalking, una decisione alla quale l’avvocata Barzan si è opposta. La mattina di lunedì 10 novembre il giudice Raffaella Ceccarelli si è riservata di decidere sull’opposizione all’archiviazione.