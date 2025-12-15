Omicidio Pierina Paganelli, il messaggio in codice tra Louis Dassilva e Valeria Bartolucci sul papillon

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Dovrei starci cent’anni, secondo loro”. In questa citazione dal film Papillon è racchiuso il significato dietro l’accessorio che Louis Dassilva sta sfoggiando a più riprese nelle varie udienze del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. Lo spiega Valeria Bartolucci, che alle telecamere di Dentro la Notizia fa notare che nel capolavoro del 1973 interpretato da Steve McQueen e Dustin Hoffman il protagonista è in carcere da innocente e riesce ad evadere. E proprio lei avrebbe consigliato al marito di indossare un papillon in aula, quasi un augurio affinché la vicenda giudiziaria si chiuda con l’assoluzione del metalmeccanico.

Il papillon di Louis Dassilva

Lunedì 15 dicembre Dentro la notizia ha trasmesso un servizio sul processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. L’inviato ha intervistato Valeria Bartolucci, moglie dell’imputato di Louis Dassilva.

Quest’ultimo, quando compare in aula, indossa spesso un abito elegante accessoriato con un papillon ora azzurro e ora rosso, a seconda del colore degli indumenti.

Incalzata su questo aspetto, Bartolucci spiega che “Louis ha dei gusti tutti suoi” ma nello stesso tempo “entro un certo perimetro accetta dei consigli“.

Il papillon è un linguaggio in codice: nell’omonimo film di Franklin J. Schaffner (1973) il protagonista Henri “Papillon” Charrière (Steve McQueen) viene condannato all’ergastolo da innocente e tenta disperatamente la fuga.

L’audizione della nipote di Pierina Paganelli

Lunedì 15 dicembre al Tribunale di Rimini è stata ascoltata Giorgia Saponi, nipote della vittima nonché figlia di Giuliano Saponi e Manuela Bianchi. Oggi 18enne, Giorgia ha confermato che la sera del delitto – il 3 ottobre 2023 – si trovava in casa con la madre e con lo zio Loris Bianchi, e che per l’intera serata suo zio non sarebbe uscito dall’appartamento.

Ha precisato, inoltre, che Loris sarebbe andato via per le 23, un dettaglio che chiarisce le prime dichiarazioni rilasciate poco dopo il delitto. Inizialmente, infatti, Giorgia Saponi aveva riferito che suo zio sarebbe uscito alle 22:10, un’ora compatibile con il momento del delitto. “Mi ero sbagliata, era stato un orologio appeso in casa a confondermi”, ha detto in aula.

I nuovi dettagli choc sull’omicidio

Nell’udienza di lunedì è venuta fuori una verità inedita, direttamente dalle parole della dottoressa Loredana Buscemi che si occupò dell’autopsia sul corpo di Pierina Paganelli.

La vittima “è stata sempre davanti al suo aggressore senza avere una via di uscita” e per questo, nel disperato tentativo di difendersi, “ha tentato di afferrare il coltello che la stava colpendo 29 volte” procurandosi una ferita sulla mano destra. “Il soggetto che l’ha aggredita voleva essere certo di uccidere”, ha concluso Buscemi.