Omicidio Pierina Paganelli, il mistero del biglietto aereo di Louis Dassilva per il Senegal: voleva fuggire?

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Tra i motivi che il 16 luglio 2024 hanno portato all’arresto di Louis Dassilva per l’omicidio di Pierina Paganelli, oltre all’ipotesi di reato a suo carico, c’era anche il pericolo di fuga. Risultava, infatti, che l’indagato avesse a suo nome un biglietto aperto per il Senegal. La moglie Valeria Bartolucci a tal proposito aveva fatto chiarezza: "Quel biglietto era stato congelato dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati, non c’era pericolo di fuga".

I motivi della carcerazione di Louis Dassilva

Venerdì 6 marzo a Quarto Grado si è parlato dei motivi che hanno portato alla custodia cautelare in carcere di Louis Dassilva, arrestato il 16 luglio 2024, ma soprattutto dei motivi che hanno portato il Tribunale del Riesame di Bologna a respingere nuovamente l’istanza di scarcerazione.

Quali sono? Nei documenti si ritiene "senza dubbio ravvisabile il pericolo di fuga, collegato nella specie al possesso di altra famiglia in Africa".

Si ricorda, inoltre, che "i rapporti extraconiugali non costituiscono per l’imputato un unicum ma una condotta non occasionale" che "rende possibile il ripetersi di spinte a delinquere come quella agita nella fattispecie".

Anche il pm Daniele Paci, nella sua richiesta di custodia cautelare, sottolineava questi aspetti.

Il biglietto per il Senegal

Sempre Paci nella sua richiesta ricordava che Louis Dassilva "ha continui contatti con il Senegal ove vive la madre dei suoi due figli". Inoltre, "è in possesso di un biglietto aereo ‘aperto’ per raggiungere quello Stato".

Un biglietto aperto (open ticket) è un titolo di viaggio flessibile che consente di prenotare un viaggio senza indicare la data e l’orario della partenza, dettagli che devono essere fissati in un secondo momento per poter confermare la prenotazione. Dopo l’acquisto, l’open ticket può essere valido da 6 mesi a un anno, a seconda della compagnia di volo scelta.

Il chiarimento di Valeria Bartolucci

Ascoltata in passato da Quarto Grado, Valeria Bartolucci ha negato il pericolo di fuga in quanto "il nostro biglietto aereo è stato congelato a dicembre ( del 2023, si presume) e cancellato tre o quattro giorni dopo che Louis è stato iscritto nel registro degli indagati".

I biglietti per il Senegal erano stati acquistati due settimane prima dell’omicidio di Pierina Paganelli, dopo l’avvenuta cancellazione la compagnia aveva emesso due voucher non validi per l’imbarco. A insospettire gli inquirenti era stata la netta differenza tra il ticket di Bartolucci e quello di Dassilva: per la donna era stato programmato anche il volo di ritorno. Per l’indagato, invece, era prevista solo l’andata.