Omicidio Pierina Paganelli, il mistero del biglietto di Manuela Bianchi su Louis Dassilva inviato al giudice

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nel corso dell’udienza del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, a carico di Louis Dassilva, è emerso un biglietto che Manuela Bianchi avrebbe consegnato al termine dell’incidente probatorio, indirizzato al gip Vinicio Canterini.

Omicidio Pierina Paganelli, il biglietto di Manuela Bianchi

Come raccontato da Mattino Cinque nella puntata del 7 aprile, a parlare del biglietto sarebbe stata una delle agenti ascoltate in aula.

Il bigliettino sarebbe stato scritto a mano e consegnato dalla stessa Manuela Bianchi.

"Confermo ogni cosa detta in questi giorni di incidente probatorio ma con queste mie dichiarazioni non voglio dire che certamente Louis Dassilva è l’assassino di mia suocera. Prego voi tutti di accertare la vera responsabilità di Dassilva. Grazie", questo il contenuto del messaggio.

Durante l’incidente probatorio, avvenuto nel marzo 2025, Manuela Bianchi aveva collocato Louis Dassilva sulla scena del crimine la mattina dopo il delitto.

I dubbi sull’attendibilità della versione di Manuela Bianchi

Nella puntata del 7 aprile di Mattino Cinque viene ricostruita la vicenda e vengono spiegati i motivi per cui riemergerebbero dubbi sull’attendibilità della versione di Manuela Bianchi.

Al termine della lunga deposizione, la donna "si era premurata di far recapitare un bigliettino al gip Vinicio Cantarini".

Per Mattino Cinque ci si chiede se possa essere identificata come "una precisazione personale o un parziale passo indietro".

Gli audio di Valentina Pellissier

Secondo la trasmissione di Canale 5, qualche perplessità sarebbe stata sollevata anche da Romina Sebastiani, amica di Manuela Bianchi.

Secondo la donna, la nuora di Pierina Paganelli le avrebbe confidato di non aver mai visto Louis Dassilva nei box la mattina del ritrovamento del corpo.

Inoltre, il 30 marzo è stata sentita Valentina Pellissier, ex amica di Manuela Bianchi, che aveva portato alla convocazione di Serena Badia, moglie di Loris Bianchi.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, tutto ruota attorno alle dichiarazioni di Valentina Pellissier sugli audio scambiati con Serena Badia il 28 febbraio 2025, pochi giorni prima dell’interrogatorio in cui Manuela cambiò versione dopo essere stata indagata per favoreggiamento.

In questi vocali si parlerebbe di presunte insistenze della Procura nei confronti di Manuela Bianchi.

Il Resto del Carlino riporta le parole di Valentina Pellissier: "Serena disse che il pm Paci ce l’aveva con la nuora di Pierina, poi mi mandò un vocale affermando che la procura avrebbe detto a Manuela di dire che la mattina del ritrovamento del cadavere aveva visto Louis nel garage. A detta sua, lei gli rispose che non era vero e che non l’avrebbe detto".