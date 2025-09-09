Omicidio Pierina Paganelli, il silenzio di Manuela Bianchi dopo il ritrovamento: parla l'avvocato di Dassilva

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La difesa di Louis Dassilva ha chiamato a testimoniare nel processo in cui il 35enne è accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli 145 persone, tra cui anche Manuela Bianchi amante dell’imputato e nuora della vittima. Proprio la sua testimonianza sarebbe al centro della strategia della difesa, che contesta l’incidente probatorio a cui Bianchi si era sottoposta.

I testimoni per la difesa di Dassilva

L’avvocato difensore di Louis Dassilva ha parlato alla trasmissione Morning News di Canale 5, spiegando la convocazione di 145 testimoni durante il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli.

Il numero, molto elevato, è stato spiegato dall’avvocato specificando che si tratta sostanzialmente degli stessi testimoni convocati dall’accusa, e che quindi sarebbero del tutto giustificati.

ANSA L’arresto di Louis Dassilva

Tra questi ci sono anche Manuela Bianchi e il fratello Loris. La testimonianza della donna è già stata “congelata” in un incidente probatorio, la difesa non è convinta da alcuni dettagli.

La testimonianza di Manuela Bianchi

L’avvocato difensore di Dassilva ha spiegato che la convocazione di Manuela Bianchi avrebbe prima di tutto una ragione tecnica:

Per quanto riguarda Manuela Bianchi è una questione che bisogna collocare al momento in cui venne disposto l’incidente probatorio. Quell’incidente probatorio non andava fatto perché la difesa non aveva contezza di tutto il materiale a disposizione della procura.

Il difensore dell’imputato ha poi sottolineato l’importanza della testimonianza della figlia di Manuela Bianchi, che colloca entrambi in casa la sera dell’omicidio di Pierina Paganelli.

La reazione davanti al corpo della vittima

Uno dei dettagli riguardanti Manuela Bianchi che è stato più discusso durante le indagini è stata la reazione che la donna avrebbe avuto al momento del ritrovamento del corpo senza vita di Pierina Paganelli.

Secondo alcune testimonianze infatti, Bianchi sarebbe rimasta in silenzio davanti al cadavere della nuora, una reazione definita insolita, nonostante lo stato di shock in cui si trovava.

È stata però la stessa Manuela Bianchi a spiegare, dal suo punto di vista, la motivazione di quella reazione:

Non è una reazione strana per chi mi conosce. Io non ho emesso nemmeno un suono in 23 ore di travaglio. Sono una persona implosiva, non esplosiva. Mi ricordo benissimo come è andata. Ho fatto un sospiro di terrore, ma non ho emesso un suono.