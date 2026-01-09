Omicidio Pierina Paganelli, indagata Valeria Bartolucci per false informazioni al pubblico ministero

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Si allarga il fronte giudiziario nell’inchiesta sull’omicidio di Pierina Paganelli: è stata indagata Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, unico imputato nel processo per l’uccisione della donna. Valeria Bartolucci è indagata per false informazioni al pubblico ministero e favoreggiamento. La notizia è stata fornita in esclusiva nel corso della trasmissione Quarto Grado su Rete 4.

Omicidio Paganelli, Valeria Bartolucci indagata

Valeria Bartolucci era stata ascoltata complessivamente tre volte nel corso delle indagini: due come persona informata sui fatti e una in qualità di moglie di un indagato.

In tutte le occasioni aveva scelto di rispondere alle domande degli investigatori. Per la Procura, però, le sue dichiarazioni sarebbero risultate contraddittorie o non veritiere.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ora è scattata l’iscrizione formale nel registro degli indagati. La notizia è stata data dal giornalista Gianluigi Nuzzi durante la puntata di Quarto Grado di venerdì 9 gennaio.

A pesare sulla posizione di Valeria Bartolucci sarebbero in particolare alcune intercettazioni ritenute rilevanti dagli investigatori.

Valeria Bartolucci, prima intercettazione

In una conversazione captata mentre si trova in auto con il marito, tornando verso casa, Dassilva appare nervoso alla vigilia di un suo interrogatorio. La moglie, consapevole di dover essere sentita anche lei, afferma di dover “capire se mi richiamano” e fa riferimento a un orario notturno, sostenendo di non ricordare se fosse sveglia in quel momento.

Così avrebbe detto Valeria Bartolucci, secondo l’intercettazione in mano ai pm:

Lo so che sei stressato, lo vedo, però ho bisogno di capire se mi richiamano. Dovevo vedere se ero sveglia a quell’ora, io questa cosa non la so.

La seconda intercettazione di Valeria Bartolucci

In un’altra intercettazione, Valeria Bartolucci afferma di avere un sonno “pesantissimo”, dichiarando di non poter assolutamente aver sentito eventuali movimenti notturni in casa. Tale versione si discosterebbe da quanto riferito all’autorità giudiziaria, quando aveva invece parlato di un sonno molto leggero.

Omicidio Paganelli, chi sono gli indagati

Con questa nuova iscrizione di Valeria Bartolucci, adesso salgono a tre le persone indagate complessivamente nell’inchiesta sulla morte di Pierina Paganelli. Oltre a Louis Dassilva, imputato per l’omicidio della donna, risulta indagata anche Manuela Bianchi per favoreggiamento.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…