Omicidio Pierina Paganelli, l'intercettazione tra Valeria Bartolucci e Louis Dassilva e i "pizzini" sospetti

Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, avrebbe mentito sulla crisi coniugale con il marito per rafforzare l’alibi che gli ha fornito durante le indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli, di cui il 35enne è accusato. Nell’abitazione dei due sarebbero stati ritrovati dei “pizzini“, con cui comunicavano per paura di essere intercettati.

I pizzini di Valeria Bartolucci

Il settimanale Giallo ha riportato che dalle carte dell’inchiesta sull’omicidio di Pierina Paganelli sarebbero emersi alcuni “pizzini”, foglietti di carta con cui la moglie di Louis Dassilva, Valeria Bartolucci, comunicava in casa con il marito durante le indagini, per paura di essere intercettata.

Dassilva è l’unico imputato del processo per la morte della pensionata di Rimini. Gli inquirenti sostengono che il 35enne abbia ucciso la donna perché questa avrebbe scoperto della relazione segreta che l’uomo aveva con la nuora della vittima, Manuela Bianchi.

ANSA Pierina Paganelli

I pizzini contengono vari commenti sulle indagini e anche sulla relazione del marito, ma i più compromettenti sono quelli che riguardano l’alibi di Dassilva.

L’alibi di Louis Dassilva

Bartolucci ha infatti sostenuto che, nell’orario del delitto, il marito fosse in casa e che quindi non potesse aver ucciso Pierina Paganelli. La donna ha poi anche specificato di essere in crisi con il marito, dettaglio che avrebbe rafforzato l’alibi. Proprio riguardo a questo però, la donna scrive in uno dei bigliettini:

Arriva anche ai giudici quello che passa per la tv. Il messaggio che deve passare è che difendo Louis perché è innocente, non perché lo amo.

In altri biglietti, Bartolucci avrebbe parlato anche dell’eventualità che il marito fosse stato ripreso da una telecamera di sorveglianza. Nell’ipotesi, dice: “Dobbiamo dire che eri andato a buttare la spazzatura”.

Le intercettazioni

Bartolucci non sarebbe però riuscita a evitare di essere intercettata in tutte le circostanze. In un caso, la donna sarebbe stata registrata mentre metteva in dubbio i propri ricordi sulla sera dell’omicidio:

Se mi richiamano anche a me… dobbiamo vedere se c’è (parola incomprensibile)… se ero sveglia a quell’ora… questa cosa io non la so.

Questa intercettazione smentirebbe la testimonianza della moglie dell’imputato.