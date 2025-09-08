Omicidio Pierina Paganelli, la mossa della difesa di Louis Dassilva per il processo: chiamati 145 testimoni

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La difesa di Louis Dassilva ha presentato richiesta per sentire 145 testimoni durante il dibattimento del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. Tra questi c’è anche Manuela Bianchi, nuora della vittima, che aveva un rapporto sentimentale con Dassilva, e il fratello di lei, Loris Bianchi. Il tribunale potrebbe però ridurre nettamente la lista dei testimoni.

145 testimoni al processo per l’omicidio Paganelli

Il 15 settembre al tribunale di Rimini comincerà il dibattimento del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, del quale è accusato Louis Dassilva, 35 anni, cittadino senegalese, in carcere da più di un anno.

La difesa dell’uomo ha chiamato a testimoniare 145 persone in totale, un numero molto elevato. Nella lista familiari della vittima, abitanti del condominio in cui è avvenuto l’omicidio, ma anche membri della congregazione dei Testimoni di Geova frequentata da Paganelli.

Tra i testimoni figurano anche Manuela Bianchi, nuora della vittima con cui Dassilva aveva una relazione, e Loris Bianchi, fratello di Manuela, la cui posizione è stata già attaccata in passato dalla difesa.

Manuela Bianchi chiamata a testimoniare, ma potrebbe essere esentata

La testimonianza di Manuela Bianchi è fondamentale, perché la donna inizialmente aveva difeso Dassilva, fornendogli un alibi che lo avrebbe completamente scagionato.

In seguito però la donna ha cambiato versione e durante un incidente probatorio ha ritrattato le sue dichiarazioni. L’incidente probatorio è l’acquisizione di una prova, in questo caso una testimonianza, prima che inizi il dibattimento del processo.

Proprio il fatto che la testimonianza di Bianchi sia già stata acquisita, potrebbe spingere il tribunale di Rimini a cancellare il nome della donna dalla lista dei testimoni.

La ricostruzione dell’accusa contro Louis Dassilva

Secondo l’accusa, Dassilva avrebbe ucciso Paganelli perché la donna aveva scoperto della sua relazione con la nuora, Manuela Bianchi, e avrebbe avuto intenzione di rivelarla.

Oltre al movente, l’accusa ha la testimonianza di Manuela Bianchi, che ha accusato Dassilva, dicendo che i due si sarebbero incontrati nel garage dove è avvenuto l’omicidio, dopo la morte di Paganelli.

La difesa contesta questa ricostruzione perché non sono state trovate tracce genetiche di Dassilva sul corpo di Paganelli.