Omicidio Pierina Paganelli, Loris Bianchi e il giallo dell'orecchino nella foto: "Ritoccata con Photoshop"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Quell’immagine che mostra Loris Bianchi steso sul pavimento con braccia e gambe divaricate rivela un dettaglio: accanto al suo piede destro si nota un oggetto simile a un orecchino. Un orecchino di perla, per l’esattezza, simile a quelli che indossava Pierina Paganelli. “Mi hanno detto che sono state tramutate con Photoshop“, rivela Bianchi alle telecamere di Morning News, perché nello scatto originale, di cui è in possesso, si vede “un popcorn o una briciola“. Chi ha modificato quell’immagine, quindi, vorrebbe incastrarlo.

La verità di Loris Bianchi sulla foto dell’orecchino

Raggiunto dalle telecamere di Morning News mercoledì 15 luglio Loris Bianchi, fratello di Manuela Bianchi, ha riferito la sua verità sulla foto che lo ritrae sul pavimento di casa della sorella la sera del 3 ottobre 2023. Quella sera, infatti, Pierina Paganelli fu uccisa intorno alle 22 nei garage della palazzina di via del Ciclamino 31, a Rimini, la stessa in cui viveva sua sorella Manuela.

Una delle foto scattate dalla nipote – figlia della sorella – quella sera, lo ritrae disteso sul pavimento con gambe e braccia divaricate. Accanto al piede destro si nota un piccolo oggetto che luccica.

“Mi hanno detto che è un’immagine tramutata con Photoshop, o una cosa del genere”, riferisce Loris all’inviato Emanuele Canta. In più, Bianchi afferma di essere in possesso dello scatto originale in cui si vede “un popcorn o una briciola”, mentre “questa è stata modificata in maniera palese“.

Qualcuno, quindi, avrebbe modificato via web quella foto. “Ci rendiamo conto che è stata scarcerata una persona con quaranta indizi contro e che su di me stanno inventando? Ci rendiamo conto?”, si domanda Loris Bianchi.

I suoi movimenti la sera dell’omicidio di Pierina Paganelli

Secondo le ricostruzioni degli investigatori, la sera del 3 ottobre 2023 una telecamera ha ripreso Loris Bianchi in auto alle 23:04 diretto verso Riccione, dove attualmente vive. Eppure un’applicazione di contapassi lo avrebbe registrato a piedi tra le 23:10 e le 23:15 a circa 3 o 4 km da casa.

Alle telecamere di Morning News Loris spiega che quella sera avrebbe guidato dritto verso casa, salvo poi fermarsi di fronte alla propria abitazione. “Forse l’unica sosta che ho fatto è proprio davanti a casa. Una mia amica mi ha mandato un messaggio e mi sono messo in macchina, ho fatto la telefonata“, riferisce a Emanuele Canta. Non avrebbe fatto alcuna sosta intermedia, quindi, anche perché “il percorso è rilassante ma fermarsi non è tanto bello”.

L’assoluzione di Louis Dassilva

“All’inizio io e mia sorella siamo andati molto in protezione di Louis”, aggiunge Loris Bianchi davanti alle telecamere di Morning News. Non dimentica, tuttavia, che in SIT suggerì il nome del metalmeccanico come possibile sospettato. Non aveva grosse ragioni per farlo, sottolinea Loris. Fece il suo nome, piuttosto, “perché era una persona che voleva bene a mia sorella” e che avrebbe avuto motivo di vendicare le condizioni in cui Manuela viveva.

Emanuele Canta gli fa notare che anche lui, Loris Bianchi, è una persona molto vicina a Manuela. Il fratello precisa: “Non a caso quando davanti al pm mi sono accorto di aver gettato troppo fango su Louis ho detto: ‘Anche io voglio tanto bene a mia sorella, potrei essere stato anche io‘”.