Omicidio Pierina Paganelli, Loris Bianchi risponde alle accuse velate di Louis Dassilva: "Chi depista?"

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Accuse, quelle lanciate sottilmente da Louis Dassilva nella nota intervista rilasciata per Ore 14, che dobbiamo per forza di cosa considerare velate. Mentre l’omicidio di Pierina Paganelli è ancora senza un colpevole, vista l’assoluzione del 36enne al processo di primo grado, arrivano i primi bilanci. Dassilva, rotto il silenzio, sostiene che Manuela Bianchi abbia cambiato versione – prima diceva che la mattina del 4 ottobre non lo aveva incontrato, poi ha raccontato l’opposto – “per proteggere sé o qualcun altro”. Loris Bianchi, intervenuto nel talk di Salvo Sottile, si dice convinto che Dassilva facesse riferimento a lui.

Loris Bianchi risponde a Louis Dassilva

Giovedì 10 settembre l’attenzione di Ore 14 è tornata sull’omicidio di Pierina Paganelli. In collegamento con lo studio di Salvo Sottile c’era Loris Bianchi, fratello di Manuela.

Bianchi, nel suo intervento, ha risposto alle accuse velate di Dassilva. Nella sua prima intervista dopo l’assoluzione, infatti, il 36enne ha sostenuto che Manuela Bianchi potrebbe aver interesse a coprire se stessa o qualcun altro.

ANSA

Loris, durante il collegamento, ha affermato che Louis “chiaramente fa riferimento a me, c’è poco da fare”, ma potrebbe rivolgersi anche ai “tanti italiani che fanno i chiacchieroni su Facebook“. Poi ricorda che “a marzo 2025, circa, la Cassazione ha stabilito che io non c’entro niente“.

Poi si domanda: “Chi è che sta veramente depistando o nascondendo qualcosa?”, e ricorda che “dall’altra parte ci sono quaranta false testimonianze“.

L’assoluzione di Dassilva, secondo Loris

In merito alla sentenza emessa dai giudici della Corte d’Assise di Rimini, Loris Bianchi ribadisce di essere “sempre stato garantista” e sostiene che “finché un processo non finisce nei tre gradi di giudizio dobbiamo stare tutti zitti”.

Bianchi, inoltre, parla di “45 indizi trovati dalla Procura”, un numero dopo il quale “un sospetto su una persona ti può venire”. Per dovere di cronaca, tuttavia, precisiamo che – come si legge in un articolo pubblicato dal Resto del Carlino l’8 febbraio 2025 – gli indizi a carico di Louis Dassilva erano dodici.

L’omicidio di Pierina Paganelli

Dopo l’assoluzione di Louis Dassilva, la Procura di Rimini dovrà nuovamente riavvolgere il nastro fino a quella tarda serata del 3 ottobre 2023. In via del Ciclamino 31, a Rimini, l’ex infermiera 78enne Pierina Paganelli aveva appena parcheggiato la sua Fiat Panda nell’autorimessa della palazzina.

La donna era appena rientrata da un incontro dei Testimoni di Geova. Subito dopo essere uscita dall’abitacolo, però, qualcuno la aggredì colpendola con 29 coltellate che non le lasciarono scampo. I sospetti del pm Daniele Paci si concentrarono da subito sui familiari della vittima e sui residenti della palazzina, fino a quando il cerchio si strinse intorno a Louis Dassilva.

Dassilva, sposato con Valeria Bartolucci, aveva una relazione extraconiugale con Manuela Bianchi, sposata con Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli. Secondo l’accusa, Dassilva avrebbe ucciso Pierina per proteggere il suo matrimonio. I giudici della Corte d’Assise di Rimini, infine, lo hanno assolto.