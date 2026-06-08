Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva attende la sentenza: gli indizi contro e i dubbi sulla colpevolezza

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Si terrà il 9 giugno l’ultima udienza di Corte d’Assise a Rimini per l’omicidio di Pierina Paganelli, la donna deceduta il 3 ottobre 2023 per accoltellamento. L’unico imputato è Louis Dassilva. Per la procura il movente resterebbe chiaro. L’imputato aveva una relazione extraconiugale con la nuora della vittima Manuela Bianchi. L’omicidio di via del Ciclamino sarebbe avvenuto per evitare che si scoprisse la tresca amorosa. Gli indizi contro Louis Dassilva sarebbero, secondo l’accusa, il mancato utilizzo del telefono per circa un’ora la sera della morte di Pierina Paganelli, un’anomalia riscontrata sul tablet della vittima e la finta zoppia dell’imputato. I dubbi sollevati dalla difesa riguarderebbero la mancanza del Dna di Louis Dassilva sulla scena del delitto e sul corpo di Pierina Paganelli.

Omicidio Pierina Paganelli, la nuova perizia sul tablet della vittima

Come rivelato in un servizio di Sara Tufariello per Mattino Cinque nella giornata dell’8 giugno, ci sarebbero gli esiti di una nuova perizia che rappresenterebbero un indizio concreto preso in considerazione contro Louis Dassilva.

Il tablet di Pierina Paganelli sarebbe stato spostato all’1.23.

Sarebbe compatibile con l’orario in cui l’assassino avrebbe sistemato la scena del crimine.

Stesso orario in cui Louis Dassilva sarebbe risultato sveglio la sera in cui è morta Pierina Paganelli.

Tra gli altri indizi, i più noti resterebbero gli abiti indossati quella sera lavati e consegnati in un secondo momento e la finta zoppia dopo un incidente in moto.

Inoltre ci sarebbero dubbi sull’alibi della moglie e ci sarebbero le accuse di Manuela Bianchi che avrebbe raccontato di averlo trovato nel box la mattina del ritrovamento del cadavere.

I dubbi sollevati dalla difesa di Louis Dassilva

La difesa di Louis Dassilva punta, in particolare, sulla mancanza di Dna sulla scena del crimine nel garage via del Ciclamino dove è stata ritrovato il corpo senza vita di Pierina Paganelli.

Inoltre, una delle camere analizzate mostrerebbe un uomo molto più basso dell’imputato che passa nelle vicinanze della scena del delitto.

Le accuse di Manuela Bianchi sarebbero messe in dubbio da due testimoni e gli avvocati di Louis Dassilva lamentano la mancanza di approfondimento su piste alternative.

Infine, non sarebbe mai stato preso in considerazione un capello nero fotografato vicino alla bocca di Pierina Paganelli e una presunta traccia ematica.

I dubbi della difesa di Louis Dassilva su Loris Bianchi

A Mattino Cinque sono stati ripercorsi anche i dubbi sulla posizione di Loris Bianchi, fratello di Manuela.

La sera del delitto, l’uomo si sarebbe trovato nell’appartamento di Via del Ciclamino per seguire la sorella un evento religioso online.

Secondo la difesa, come riferito da Mattino Cinque, ci sarebbero diverse versioni della nipote sull’orario di quando lo zio è andato via.

Inoltre, sarebbe stata la tempistica in cui Loris Bianchi sarebbe ritornato a casa.

Infine, ci sarebbero delle foto considerate sospette.

Negli scatti si vede l’uomo steso a terra intento, a suo dire, a giocare con il cane anche se non inquadrato.

Mattino Cinque ha anche mostrato la SIT di Loris Bianchi dove l’uomo fa cadere dell’acqua sul suo cellulare.

Il parere di Roberta Bruzzone su Louis Dassilva

Sempre a Mattino Cinque, la criminologa Roberta Bruzzone ha spiegato che per lei ci sono elementi trascurati nella ricostruzione accusatoria.

“Depongono per la presenza di un secondo soggetto, verosimilmente femminile, sulla scena, in un’epoca successiva o comunque, diciamo, sussidiaria rispetto all’aggressore principale, ma che ha gestito l’assalto e la scena. Un aggressore, verosimilmente di sesso maschile, che aveva una sproporzione comunque di forza fisica nei confronti della vittima e un altro soggetto che ha firmato psicologicamente la scena”, le parole dell’esperta.

Per Roberta Bruzzone “è qualcosa che qualcuno ha voluto fare in una maniera estremamente mirata nei confronti di una signora anziana brutalmente assassinata quindi non bastava ucciderla bisognava umiliarla”.

La criminologa ha aggiunto: “Ritengo che sia un atto che trasuda rancore. Al momento, in base agli atti che ho a disposizione, una relazione così, in qualche modo, flagellata da dissapori così significativi la Paganelli ce l’aveva con una sola persona, Manuela Bianchi”.