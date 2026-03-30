Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva e la deposizione con incongruenze: cosa non torna nel racconto

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un’udienza fiume, durata oltre sei ore, ha segnato una tappa cruciale nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. Al centro della scena Louis Dassilva, l’unico imputato, che per la prima volta ha risposto alle domande del pm Daniele Paci. Tra “non ricordo”, tensioni evidenti e il passaggio dal “lei” al “tu” richiesto dallo stesso Dassilva al magistrato, la deposizione ha fatto emergere diverse crepe nella ricostruzione dei fatti avvenuti tra il 3 e il 4 ottobre 2023.

Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva e la deposizione con incongruenze

Il fulcro del dibattimento del 30 marzo si è concentrato sulle ore immediatamente precedenti e successive al ritrovamento del cadavere della 78enne nel garage di via del Ciclamino a Rimini.

Uno dei punti più critici sollevati dal pm riguarda i movimenti di Dassilva la mattina del 4 ottobre.

L’imputato ha dichiarato in aula di essere sceso nel garage utilizzando l’ascensore, ma la testimonianza di una vicina, Rosella Parise, lo colloca sulle scale, peraltro scalzo (dettaglio confermato dallo stesso Dassilva).

Ancor più marcata l’incongruenza sulle citofonate:

La versione di oggi: Dassilva sostiene di aver suonato ai vicini anziani e anche a Pierina Paganelli, ma che nessuno avrebbe risposto.

Dassilva sostiene di aver suonato ai vicini anziani e anche a Pierina Paganelli, ma che nessuno avrebbe risposto. La contestazione del pm: durante il primo interrogatorio, Dassilva aveva negato di aver suonato a Pierina. Di fronte al video di quella deposizione, l’imputato ha tentato una difesa linguistica: “Avevo detto come no? per intendere di sì”, una spiegazione che ha lasciato perplessa la corte.

Il movente: sesso, segreti e “stupidaggini”

Il pm Paci ha scavato a fondo nella relazione clandestina tra Dassilva e Manuela Bianchi, nuora della vittima.

L’imputato ha liquidato il rapporto con toni brutali: “Mi interessava al 99% il sesso. Lei aveva carenza di affetto, facevamo un sacco di stupidaggini, ma volevo solo portarla a letto”.

Secondo l’accusa, Pierina Paganelli aveva scoperto questa relazione, elemento che avrebbe spinto Dassilva al delitto per proteggere il proprio matrimonio con Valeria Bartolucci.

Dassilva ha però negato ogni coinvolgimento, ribadendo di non essere mai uscito di casa la sera dell’omicidio, nonostante i dubbi degli inquirenti sugli orari in cui lui e la moglie si sarebbero addormentati davanti a un film.

Il contatto con il corpo e il mistero del garage

Dassilva ha ammesso di aver toccato il cadavere di Pierina: “L’ho toccata sul collo perché non sapevo se fosse viva o morta”.

Ha poi descritto il ritrovamento di un liquido sotto una porta tagliafuoco, rivelatosi poi il contenuto di alcuni barattoli che la vittima portava con sé al momento dell’agguato.

Sull’ultima volta in cui ha visto Pierina viva, l’imputato è apparso evasivo: “L’ho vista in garage due o tre giorni prima del delitto, ma non ricordo perché fossi lì”.

Un “non ricordo” diventato un intercalare frequente man mano che l’interrogatorio si spostava sui momenti chiave della sera del 3 ottobre.