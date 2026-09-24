Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva: "Gli eventi mi hanno insegnato ad essere prudente ed egoista"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Inevitabilmente Louis Dassilva subisce ancora lo strascico del lungo processo di primo grado che ha dovuto affrontare come imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli. Ha imparato una lezione, tuttavia, e lo racconta durante un’intervista rilasciata a Salvo Sottile per Ore 14 Sera. “Questa storia mi ha insegnato a essere prudente, ma anche egoista“, nel senso di “farsi i fatti propri, anche se una persona ha bisogno di aiuto, perché potrebbe crearti problemi”. A proposito di Manuela Bianchi, che poi lo ha accusato, dice: “Chi ha parlato di questa relazione, le ha dato un peso che non meritava: è stato un periodo che non vorrei nemmeno ricordare”. Poi aggiunge: “Scrivevo ad altre donne ciò che scrivevo a lei, ma non c’era amore“.

La lezione che Louis Dassilva ha imparato dopo il processo

Giovedì 24 settembre Louis Dassilva è ritornato di fronte a Salvo Sottile per raccontare ciò che ha vissuto durante il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, quando è comparso come unico imputato davanti alla Corte d’Assise di Rimini, che alla fine lo ha assolto “perché il fatto non sussiste”.

Salvo Sottile gli chiede cosa abbia imparato da questa vicenda. Dassilva risponde: “Questa storia mi ha insegnato a essere prudente, ma anche egoista”.

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Ha imparato a essere egoista, Dassilva, perché “farsi i fatti propri” può salvare chiunque anche da persone in difficoltà, perché potrebbero creare problemi.

Non nasconde, tuttavia, che credeva di “essere liberato”, ma nello stesso momento “avevo paura”, ammette dallo studio di Ore 14 Sera.

Il rapporto con Manuela Bianchi

Louis Dassilva ha sempre negato di aver provato amore per Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli e moglie del figlio della vittima, Giuliano Saponi. Dassilva, sposato con Valeria Bartolucci, tradì sua moglie proprio con Manuela, e la loro relazione extraconiugale finì sotto la lente dei media prima, e degli investigatori poi, fin dall’inizio della vicenda.

Secondo Dassilva “chi ha parlato di questa relazione le ha dato un peso che non meritava“, in quanto “non era sentimentale”. Era “una relazione come quella che avevo con altre donne”, ed “era un brutto periodo”. Le stesse parole d’amore che Louis inviava a Manuela Bianchi le usava con altre donne, ma “non c’era amore“, precisa il 37enne.

Il perdono della moglie dopo l’omicidio di Pierina Paganelli

Oggi la moglie, Valeria Bartolucci, l’ha perdonato. “Non è stato facile”, dice Louis, “fa sempre male, fa vergogna anche a tutte le persone coinvolte”. Confessa, poi, che se fosse riuscito sarebbe “tornato indietro alla velocità della luce”.

Dopo la sua assoluzione, la Procura di Rimini dovrà ricominciare e cercare l’assassino di Pierina Paganelli, ancora oggi senza nome. Louis sostiene che “la Procura sa”, ma lui non si sente di puntare il dito contro altre persone.