Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva potrebbe avere diritto a un risarcimento per ingiusta detenzione

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Louis Dassilva, assolto per l’omicidio di Pierina Paganelli, potrebbe chiedere un risarcimento per ingiusta detenzione, per i quasi due anni trascorsi in carcere. Per farlo però è necessario che la sentenza sia definitiva e l’assoluzione in primo grado sia confermata nei successivi gradi di giudizio. Nel caso, considerando i 694 giorni trascorsi in cella, il 36enne potrebbe ottenere circa 163 mila euro.

Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva potrebbe chiedere risarcimento

Lo scorso 10 giugno Louis Dassilva è stato assolto per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a coltellate il 3 ottobre 2023 a Rimini.

Detenuto dal luglio 2024, il 36enne senegalese è stato subito scarcerato dopo la sentenza di assoluzione.

Tornato in libertà da due settimane, sta cercando di tornare alla normalità, anche se, come riporta Rimini Today, non avrebbe ancora ripreso a lavorare.

L’uomo potrebbe ora aver diritto a un risarcimento per ingiusta detenzione per i quasi due anni trascorsi in carcere.

Al momento però l’eventuale richiesta non è una priorità, come hanno spiegato gli avvocati di Dassilva, Riario Fabbri e Andrea Guidi, all’indomani dell’assoluzione: “È una situazione che, adesso, non prendiamo nemmeno in considerazione”.

Risarcimento per ingiusta detenzione, come funziona

Questo per un motivo molto semplice: la legge italiana prevede che chi viene sottoposto a custodia cautelare e successivamente riconosciuto estraneo ai fatti possa chiedere un indennizzo per ingiusta detenzione, ma solo con una sentenza passata in giudicato.

Dato che nel processo Paganelli siamo solo al primo grado, l’assoluzione dovrà essere confermata nei successivi gradi di giudizio, fino alla sentenza definitiva. Solo allora potrà partire l’eventuale richiesta di indennizzo.

Il riconoscimento del risarcimento non è automatico, la decisione spetta alla Corte d’Appello.

Nell’esaminare la richiesta i giudici devono valutare una serie di fattori, a partire dai motivi che hanno indotto i magistrati che si sono occupati del caso a disporre e confermare la detenzione cautelare in carcere.

Ad esempio, nel caso di Dassilva il Tribunale del Riesame ha più volte confermato il carcere, respingendo le istanze della difesa.

Quanto potrebbe ottenere Dassilva

Per quanto riguarda le cifre del risarcimento, la legge prevede un massimo di 235 euro per ogni giorno passato in carcere, fino a un massimo di 516 mila euro.

Louis Dassilva ha trascorso 694 giorni dietro le sbarre: pertanto nel suo caso l’eventuale risarcimento per ingiusta detenzione potrebbe arrivare a 163.090 euro.