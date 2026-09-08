Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva torna sulle accuse di Manuela Bianchi: "Voleva difender sé o altri"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Non ha dubbi, Louis Dassilva: Manuela Bianchi ha raccontato di averlo incontrato la mattina del 4 ottobre 2023 “per proteggere qualcuno”, ma la donna saprebbe benissimo “che sta raccontando delle menzogne“. Il 36enne, oggi fuori dal carcere dopo l’assoluzione in primo grado al processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, lo ha riferito a Salvo Sottile durante l’intervista concessa a Ore 14.

Le accuse a Manuela Bianchi

Manuela Bianchi, nuora della vittima, 17 mesi dopo l’omicidio ha riferito che la mattina del 4 ottobre 2023, un giorno dopo il delitto, avrebbe incontrato Dassilva nel garage della palazzina di via del Ciclamino 31, a Rimini.

Salvo Sottile, durante la puntata di Ore 14 andata in onda il 7 settembre, ha chiesto a Louis Dassilva di commentare questa versione.

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Il motivo “lo sa solo lei”, ha detto Dassilva, aggiungendo: “Se vai ad accusare una persona di una cosa così terribile hai qualcosa da nascondere o stai proteggendo qualcuno“.

Quindi Salvo Sottile lo ha incalzato, chiedendogli che interesse avrebbe avuto Manuela Bianchi a incastrarlo. “La mia idea è che voleva proteggere qualcuno o se stessa“, ha risposto Louis Dassilva.

Il rapporto di Louis Dassilva con la nuora di Pierina Paganelli

“Tu sei ancora innamorato di lei?”, ha chiesto Salvo Sottile a Louis, che prontamente ha risposto: “Io sono innamorato di mia moglie“. Nella puntata dell’8 settembre, inoltre, Dassilva ha aggiunto che quello tra lui e Manuela Bianchi era più che altro un rapporto fisico, e che non ci sarebbe stato alcun altro tipo di coinvolgimento.

Lui e sua moglie, dopo che quella relazione clandestina era venuta fuori attraverso i media, superate le prime difficoltà si sono chiariti. Durante l’intervista, inoltre, Dassilva ha sottolineato più volte come la moglie, Valeria Bartolucci, gli sia stata accanto per l’intero processo.

L’omicidio di via del Ciclamino

I fatti risalgono alla sera del 3 ottobre 2023. Pierina Paganelli, ex infermiera di 78 anni, era appena rientrata da una riunione della congregazione dei Testimoni di Geova. Una volta parcheggiata la sua Fiat Panda nel suo box, in via del Ciclamino 31, la donna è stata aggredita mortalmente con 29 coltellate.

I sospetti degli inquirenti, coordinati dalla Procura di Rimini rappresentata da Daniele Paci, avevano stretto il cerchio sui familiari della donna e sul vicinato, puntando i riflettori soprattutto su Louis Dassilva. Si era scoperto, infatti, che l’uomo aveva una relazione extraconiugale con Manuela Bianchi, sposata con Giuliano Saponi, figlio della vittima.

Pierina era a conoscenza del fatto che la nuora, mentre il figlio era ricoverato per le conseguenze di un grave incidente, avesse un’altra relazione ma non sapeva che l’amante di Manuela fosse proprio Dassilva. Secondo l’accusa, Dassilva avrebbe ucciso Pierina Paganelli per proteggere il suo matrimonio con Valeria Bartolucci. Il 10 giugno 2026 Dassilva è stato assolto al termine del processo di primo grado.