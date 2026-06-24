Omicidio Pierina Paganelli, Manuela Bianchi rompe il silenzio dopo il ricovero: "Non volevo farla finita"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Manuela Bianchi, ex nuora di Pierina Paganelli ed ex amante di Louis Dassilva, nei giorni scorsi è stata ricoverata d’urgenza in ospedale per abuso di farmaci. Ne ha ingeriti molti di più rispetto a quelli prescritti dal medico. In una lunga lettera ha fatto sapere che non era sua intenzione togliersi la vita. Intercettata dalle telecamere del talk “Dentro la Notizia”, ha assicurato di stare meglio.

Omicidio di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi dopo il ricovero: “Sto meglio”

“Sto meglio, grazie”, ha dichiarato Manuela Bianchi, raggiunta da un inviato di “Dentro la Notizia”. La donna si è poi rapidamente rifugiata dentro casa.

Dopo il ricovero in ospedale, come riferito dal Corriere della Sera, ha scritto una lunga lettera in cui ha spiegato come si sente oggi e in cui ha rimarcato che non ha provato a suicidarsi.

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“Io – ha rivelato – non ho tentato di togliermi la vita. Certo, in alcuni momenti ho ceduto alla disperazione e a pensieri molto bui, ma ieri volevo soltanto spegnere per qualche ora quel dolore incessante, addormentarmi e non pensare”.

Manuela Bianchi è la nuora di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa nel sottoscala del suo condominio la sera del 3 ottobre del 2023.

Nella notte tra sabato 20 e domenica 21 giugno 2026, a distanza di una decina di giorni dall’assoluzione di Louis Dassilva, che era accusato di aver ucciso l’anziana, Bianchi è stata colpita da un malore dopo aver ingerito una quantità sproporzionata di medicinali.

Manuela Bianchi: “Sono quasi tre anni che vivo un dolore senza fine”

Dopo essersi ripresa e dopo essere uscita dall’ospedale, ha depositato una decina di querele e denunce contro gli haters che l’avrebbero minacciata e offesa sui social.

Alcuni “leoni da tastiera”, dopo l’assoluzione di Dassilva, hanno puntato il dito contro di lei, affermando che sia colpevole dell’omicidio di Paganelli. Una situazione che ha prostrato Bianchi, come riferito dal legale Nunzia Barzan e dal suo consulente Davide Barzan.

“Sono quasi tre anni che vivo un dolore che sembra non avere fine – ha scritto ancora Bianchi nella sua lettera – e dopo la morte di mia suocera Piera, oltre alle indagini e a tutto ciò che ne è seguito, ciò che mi ha distrutta davvero è stata la gogna mediatica. Hanno distrutto la mia dignità di donna”.

E ancora: “Mi hanno umiliata, giudicata, insultata e colpita senza conoscere davvero chi sono. Ho perso il lavoro, perché nessuno vuole essere associato a un nome continuamente esposto e giudicato”.

“Ho perso amicizie, serenità e quella normalità che per molti è scontata – ha proseguito – Ogni giorno ho dovuto convivere con accuse, menzogne, cattiverie e parole che, ripetute all’infinito, finiscono per scavare dentro una persona fino a farla crollare”.

Il percorso terapeutico con medici e specialisti

“Da tempo sono seguita da medici e specialisti che mi aiutano ad affrontare tutto questo – ha rivelato sempre Bianchi nella lettera – questa volta, però, il peso è diventato troppo grande e ho abusato delle medicine che mi erano state prescritte”.

“Vorrei che chiunque legga queste parole si fermasse un momento a riflettere. Una parola pronunciata senza conoscere la verità può ferire profondamente. Centinaia di parole, migliaia di giudizi, bugie e offese possono distruggere una persona”, ha osservato.

“Continuerò a lottare per mia figlia, per la mia famiglia, per la verità, per la memoria di mia suocera Piera e per me stessa”, ha aggiunto.