Omicidio Pierina Paganelli, per Bruzzone due persone sulla scena del crimine: il mistero del capello sparito

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Roberta Bruzzone, consulente di Louis Dassilva nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, è convinta che sulla scena del delitto fossero presenti due persone. Inoltre, Bruzzone si è soffermata sulla cattiva gestione delle repertazioni, a cominciare dal lungo capello nero trovato nella bocca della vittima e andato perduto.

Omicidio Paganelli, per Bruzzone erano presenti due persone

All’esterno dell’aula di tribunale dove ieri è stato ascoltato Louis Dassilva, unico indagato per la morte di Pierina Paganelli avvenuta il 3 ottobre 2023 a Rimini, Roberta Bruzzone ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti.

La criminologa, consulente dell’operaio senegalese, ritiene che ad agire siano state due persone, di cui una di sesso femminile che potrebbe essere subentrata nella fase di “gestione” della salma.

ANSA

Bruzzone e la “firma” femminile della scena del crimine

Secondo Roberta Bruzzone a uccidere materialmente Pierina Paganelli è stato un soggetto di sesso maschile “molto più forte fisicamente della vittima”. Ma “una persona di sesso femminile ha firmato la scena”.

Il riferimento di Bruzzone, consulente di Louis Dassilva, è alla ricomposizione del cadavere, al taglio della gonna e degli slip e al modo di “rimettere in ordine” la scena del delitto, sistemando la borsa e i capelli.

“Qualcuno ha voluto umiliare la vittima che era stata brutalmente assassinata – ha detto Bruzzone – con atti che trasudano rancore, che potrebbero essere stati eseguiti nell’immediatezza o anche il mattino successivo”. Atti che, sempre nella versione della consulente, potrebbero essere stati compiuti solo da una persona che conosceva molto bene Pierina Paganelli.

Il mistero del capello nero trovato e non repertato

La criminologa non ha risparmiato critiche alla “gestione della scena” che “non è stata quella che ci auguravamo”. Per esempio, una delle lacune più gravi è lo smarrimento del capello nero trovato nella bocca di Pierina che, secondo Bruzzone, “essendo lungo non può appartenere a Dassilva”.

Quel capello, non repertato, poteva dire tanto, ha aggiunto in aula Roberta Bruzzone nella giornata dedicata alla versione della difesa. Louis Dassilva ha ribadito la sua estraneità ai fatti. Gli altri consulenti della difesa hanno poi contestato la ricostruzione di Manuela Bianchi – amante di Dassilva e nuora di Pierina Paganelli – che non coinciderebbe con quanto repertato grazie all’analisi dei cellulari, delle registrazioni della videosorveglianza dei box e con i consumi dell’ascensore.

Secondo i consulenti di Louis Dassilva, mancherebbe la corsa dal piano -1 al terzo piano riferita da Manuela Bianchi. Una ricostruzione, quindi, che non combacerebbe con quella fornita ai magistrati dalla donna.