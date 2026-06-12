Omicidio Pierina Paganelli, quali sono le 5 piste alternative dopo l'assoluzione di Dassilva secondo Bruzzone

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il processo sull’omicidio di Pierina Paganelli si è chiuso con l’assoluzione di Louis Dassilva. A fronte di un impianto indiziario giudicato insufficiente, la criminologa Roberta Bruzzone mette in luce i macroscopici errori del sopralluogo tecnico e indica la necessità di approfondire le piste alternative che portano al condominio di via del Ciclamino.

Omicidio di Pierina Paganelli, assolto Louis Dassilva

La vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne assassinata con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nei garage del suo condominio a Rimini, è arrivata a una svolta radicale.

Dopo ben 16 ore di camera di consiglio, i giudici della Corte d’Assise hanno assolto all’unanimità Louis Dassilva, il vicino di casa ed ex amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi.

L’impianto accusatorio, definito dallo stesso pubblico ministero come "squisitamente indiziario", non ha retto la prova del dibattimento.

A indebolire la tesi della Procura ha contribuito in modo decisivo la perizia sulla "Cam 3" della farmacia, che ha escluso la presenza di Dassilva sulla scena del delitto.

Con la scarcerazione dell’unico imputato, il caso si riapre ufficialmente. Nel corso del programma Quarto Grado, la criminologa Roberta Bruzzone, consulente della difesa, ha commentato la durissima battaglia in aula sottolineando i gravi errori commessi nelle prime fasi investigative e la necessità di guardare altrove per trovare il vero colpevole.

Gli errori nei rilievi secondo Roberta Bruzzone

Nel suo intervento, Roberta Bruzzone si è soffermata sulle mancanze tecniche avvenute durante i primi accertamenti sul corpo di Pierina Paganelli, evidenziando la perdita di elementi potenzialmente decisivi: "Io mi sono concentrata proprio su tutti i macroscopici errori commessi durante il sopralluogo tecnico. Li ho dettagliati e descritti in maniera estremamente puntuale".

"Mi sono concentrata molto sul peso drammatico della dispersione di quel capello trovato nella bocca della vittima – ha aggiunto la psicologa forense – Ho spiegato quale sarebbe stato il possibile valore di quel dato se fosse stato effettivamente raccolto. Purtroppo quel reperto è andato disperso nella fase di movimentazione della salma".

Un reperto, continua Bruzzone, che "è stato fotografato, poi la salma, come ben sappiamo, è stata girata a terra senza porre alcun tipo di protezione tra la pavimentazione del garage e il corpo. […]. Nella successiva movimentazione il capello non è stato repertato e, durante la fase seguente, cioè il trasporto della salma in sala mortuaria, è andato disperso. Quindi non sappiamo se avesse il bulbo oppure no".

I sospetti sul pianerottolo

Escluso il coinvolgimento di Louis Dassilva, il focus si sposta ora sulle altre strade percorribili. Bruzzone ha chiarito la posizione del pool difensivo: "Noi ne abbiamo individuate diverse. Chiaramente alcune sono legate al palazzo, altre sono legate a soggetti che potrebbero effettivamente essere stati sulla scena".

Le cinque piste alternative secondo Roberta Bruzzone

"C’è un DNA maschile ignoto rinvenuto sulla gonna e ci sono tutta una serie di altri aspetti legati anche alla possibilità di diverse tipologie di reato e di differenti matrici investigative – ha chiarito l’ospite – Diciamo che, dal nostro principale punto di vista, la pista alternativa principale è quella che punta allo stesso pianerottolo".

Per Bruzzone, i prossimi passi saranno definiti da "come la Corte tratteggerà la figura della signora Bianchi. Per noi questo aspetto è determinante. Da lì, chiaramente, agiremo anche nelle sedi opportune, laddove riterremo che ne sussistano i presupposti. Certamente, per noi, la parte di maggiore interesse riguarda la signora Bianchi e suo fratello".