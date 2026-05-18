Omicidio Pierina Paganelli, Roberta Bruzzone consulente di Dassilva sull'ergastolo: "Ce lo aspettavamo, ma..."

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Non aveva dubbi, Roberta Bruzzone, sul fatto che la Procura di Rimini avrebbe chiesto l’ergastolo per Louis Dassilva. Intervenuta a La vita in diretta la criminologa, consulente dell’imputato per il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, sottolinea come “il capo di imputazione non è che lasci molto spazio all’interpretazione”.

Il parere di Roberta Bruzzone

Lunedì 18 maggio Roberta Bruzzone, appresa la notizia della richiesta per l’ergastolo di Louis Dassilva da parte della Procura di Rimini, è intervenuta a La vita in diretta per commentare la novità.

La criminologa, consulente della difesa di Dassilva al processo, ha detto: “Mi aspettavo la richiesta dell’ergastolo”.

ANSA

Ha aggiunto, poi, che “del resto il capo di imputazione non è che lasci molto spazio all’interpretazione”, ma ricorda anche che “indubbiamente questa è la richiesta della Procura”.

Louis Dassilva si è sempre dichiarato innocente, negando di essere uscito di casa la notte del 3 ottobre 2023, quando Pierina Paganelli veniva uccisa con 29 coltellate.

La Procura chiede l’ergastolo per Louis Dassilva

Nel pomeriggio di lunedì 18 maggio il pm Daniele Paci, a conclusione della sua requisitoria, ha chiesto ai giudici l’ergastolo per Louis Dassilva.

Contro il metalmeccanico la Procura di Rimini individua diversi indizi, a partire dal video registrato dalla cam3 al contapassi dell’imputato, che avrebbe registrato attività dopo il delitto; inoltre, oltre alle scarpe troppo pulite – forse lavate, secondo l’accusa – ci sono le parole pronunciate da Manuela Bianchi il 4 ottobre 2023 in Questura: “Dimmi che non dobbiamo temere nulla”.

L’omicidio di Pierina Paganelli

I fatti risalgono alla notte del 3 ottobre 2023, quando Pierina Paganelli (78 anni) aveva appena parcheggiato la sua auto nell’apposito box di via del Ciclamino 31.

La donna è stata raggiunta da 29 coltellate. Per l’omicidio è stato arrestato Louis Dassilva, dirimpettaio 35enne sposato con Valeria Bartolucci: secondo la Procura l’avrebbe uccisa perché temeva che la vittima scoprisse che lui era l’amante della nuora, Manuela Bianchi, e che ciò potesse rovinare il suo matrimonio. La Procura ha chiesto le aggravanti dei motivi abietti, della crudeltà e della minorata difesa.