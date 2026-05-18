Omicidio Pierina Paganelli, Roberta Bruzzone consulente di Dassilva sull'ergastolo: "Ce lo aspettavamo, ma..."
Roberta Bruzzone non è sorpresa della richiesta dell'ergastolo per Dassilva per la morte di Pierina Paganelli: cosa ha detto
Non aveva dubbi, Roberta Bruzzone, sul fatto che la Procura di Rimini avrebbe chiesto l’ergastolo per Louis Dassilva. Intervenuta a La vita in diretta la criminologa, consulente dell’imputato per il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, sottolinea come “il capo di imputazione non è che lasci molto spazio all’interpretazione”.
- Il parere di Roberta Bruzzone
- La Procura chiede l'ergastolo per Louis Dassilva
- L'omicidio di Pierina Paganelli
Il parere di Roberta Bruzzone
Lunedì 18 maggio Roberta Bruzzone, appresa la notizia della richiesta per l’ergastolo di Louis Dassilva da parte della Procura di Rimini, è intervenuta a La vita in diretta per commentare la novità.
La criminologa, consulente della difesa di Dassilva al processo, ha detto: “Mi aspettavo la richiesta dell’ergastolo”.
Ha aggiunto, poi, che “del resto il capo di imputazione non è che lasci molto spazio all’interpretazione”, ma ricorda anche che “indubbiamente questa è la richiesta della Procura”.
Louis Dassilva si è sempre dichiarato innocente, negando di essere uscito di casa la notte del 3 ottobre 2023, quando Pierina Paganelli veniva uccisa con 29 coltellate.
La Procura chiede l’ergastolo per Louis Dassilva
Nel pomeriggio di lunedì 18 maggio il pm Daniele Paci, a conclusione della sua requisitoria, ha chiesto ai giudici l’ergastolo per Louis Dassilva.
Contro il metalmeccanico la Procura di Rimini individua diversi indizi, a partire dal video registrato dalla cam3 al contapassi dell’imputato, che avrebbe registrato attività dopo il delitto; inoltre, oltre alle scarpe troppo pulite – forse lavate, secondo l’accusa – ci sono le parole pronunciate da Manuela Bianchi il 4 ottobre 2023 in Questura: “Dimmi che non dobbiamo temere nulla”.
L’omicidio di Pierina Paganelli
I fatti risalgono alla notte del 3 ottobre 2023, quando Pierina Paganelli (78 anni) aveva appena parcheggiato la sua auto nell’apposito box di via del Ciclamino 31.
La donna è stata raggiunta da 29 coltellate. Per l’omicidio è stato arrestato Louis Dassilva, dirimpettaio 35enne sposato con Valeria Bartolucci: secondo la Procura l’avrebbe uccisa perché temeva che la vittima scoprisse che lui era l’amante della nuora, Manuela Bianchi, e che ciò potesse rovinare il suo matrimonio. La Procura ha chiesto le aggravanti dei motivi abietti, della crudeltà e della minorata difesa.