Omicidio Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci contro Mauela Bianchi prima del processo a Louis Dassilva

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lunedì 15 settembre partirà il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa nel garage del suo palazzo a Rimini quasi due anni fa. Unico imputato Louis Dassilva. La moglie Valeria Bartolucci è tornata a parlare in queste ore ribadendo l’innocenza del marito e scagliandosi contro Manuela Bianchi, amante dell’uomo e indagata per favoreggiamento: “Le converrebbe tacere”.

Omicidio Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci parla prima del processo

A pochi giorni dall’avvio del processo per la morte di Pierina Paganelli è tornata a parlare la moglie di Louis Dassilva, il 35enne accusato dell’omicidio della pensionata.

Valeria Bartolucci è intervenuta in diretta nella serata di giovedì 11 settembre a Ore 14 Sera su Rai 2, ribadendo l’innocenza del marito e la fiducia nella giustizia.

Mediaset Valeria Bartolucci

“Come mi sento? Difficile dirlo con un’unica parola, c’è un bouquet di emozioni, tanta tensione, tanta ansia, ma anche un sentimento di fiducia e di speranza che in quello che è un palazzo di giustizia la giustizia finalmente venga perseguita”, ha detto.

Secondo l’accusa, il 35enne senegalese avrebbe ucciso Paganelli perché lei avrebbe scoperto la relazione segreta che l’uomo aveva con la nuora della vittima, Manuela Bianchi.

Louis Dassilva, la moglie: “Innocente”

“In questo momento – ha detto Bartolucci – sta andando a processo un uomo innocente. Louis non ha ucciso Pierina Paganelli”.

La donna ha raccontato di aver parlato al telefono col marito: “È fiducioso, ha fiducia nella rettitudine e nella probità della magistratura nel far emergere la verità”.

E di essere andata pochi giorni fa in Senegal a trovare alcuni familiari di Dassilva: “I suoi parenti sono preoccupati, spaventati, lontani. Io ho sentito il bisogno di stare vicino alla sua famiglia”.

Valeria Bartolucci contro Manuela Bianchi

Nel corso del talk condotto da Milo Infante, Valeria Bartolucci ha parlato anche di Manuela Bianchi, amante del marito e nuora della vittima, indagata per favoreggiamento.

La donna ha smentito di essere una minaccia nei suoi confronti: “Dice che io sono pericolosa? È una delle sue tante verità”.

“Si è permessa di venire a insultarmi sotto il balcone a Pasqua, a farmi la morale. Le converrebbe tacere”, ha aggiunto.