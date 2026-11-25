Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Torino perché ricercato a livello internazionale per omicidio premeditato in Turchia. La cattura è avvenuta dopo un controllo: l’uomo è gravemente indiziato di aver partecipato all’uccisione di un connazionale, avvenuta nel giugno 2023.

La cattura e la richiesta turca: latitante 35enne arrestato a Torino

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato eseguito nella mattinata del 19 novembre dal personale della Squadra Mobile e dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino. L’uomo, cittadino turco e latitante da tempo, è stato individuato e, durante gli accertamenti, è emerso a suo carico il provvedimento restrittivo internazionale.

Le attività sono state coordinate dal Servizio Centrale Operativo e dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, che hanno trasmesso la richiesta di arresto emessa dall’Alta Corte Criminale di Mersin. L’accusa è di omicidio premeditato, reato previsto dall’articolo 82/1.a del codice turco, per il quale è contemplata la pena massima dell’ergastolo.

Le indagini sull’uccisione

Secondo gli elementi raccolti, il 16 giugno 2023, nella provincia turca di Mersin, il trentacinquenne avrebbe preso parte all’omicidio di un connazionale. Sarebbe arrivato con alcuni complici, a bordo di un veicolo, nei pressi dell’abitazione della vittima. Dopo aver atteso che l’uomo si avvicinasse e aver parlato con lui, il gruppo avrebbe esploso diversi colpi d’arma da fuoco, provocandone la morte.

In attesa della procedura di estradizione

Dopo l’arresto, il ricercato è stato accompagnato nel carcere di Torino. Resta a disposizione della Procura Generale presso la Corte d’Appello, competente per la prossima procedura estradizionale che dovrà portare alla consegna dell’uomo alle autorità turche.