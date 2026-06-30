Omicidio Raffaele Stipa a Reggio Emilia, accoltellato nella pizzeria Yoghi: sorella ferita, killer arrestato

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Pizzaiolo ucciso a coltellate da un cliente. A Reggio Emilia, nella pizzeria Yoghi, è entrato un cliente abituale, un uomo italiano, che a differenza degli altri giorni non voleva pagare per il cibo. Il pizzaiolo, all’ennesima richiesta di cibo gratis, gli avrebbe detto di no. A quel punto è partita l’aggressione. Raffaele Stipa ha perso la vita, mentre la sorella è ricoverata all’ospedale Santa Maria Nuova. Il killer si è dato alla fuga, ma è stato fermato e arrestato nella notte.

Raffaele Stipa assassinato per una pizza

La morte di Raffaele Stipa, pizzaiolo originario di Capo d’Orlando, è avvenuta nella serata di lunedì 29 giugno. Alle 22:30 circa è entrato nella sua pizzeria di Reggio Emilia, che gestiva insieme alla sorella, un cliente abituale.

Questo avrebbe chiesto di mangiare gratis. A questo Raffaele dice di no, spiegando che non è la prima volta che accade. Il cliente lo aggredisce.

© 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà

Ha perso così la vita il 67enne, sotto i colpi di coltello del cliente.

La caccia all’uomo

Dopo l’aggressione, il killer si è dato alla fuga. Scattato l’allarme, mentre Antonella veniva trasportata in ospedale, la Polizia ha iniziato a cercare l’uomo.

Una ricerca partita dalle descrizioni dei testimoni. L’aggressore è stato così individuato intorno alle 2:00 di notte. Arrestato, è stato interrogato.

Si trova in stato di fermo con l’accusa di omicidio.

La sorella ferita al braccio

Antonella Stipa, sorella di Raffaele e che con lui gestiva da venti anni la pizzeria Yoghi, è rimasta ferita a un braccio.

La donna, 52 anni, è intervenuta per cercare di salvare il fratello. L’uomo ha aggredito anche lei.

È stata trasportata d’urgenza in ospedale, al Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita, ma è sotto choc.

Il messaggio fuori la pizzeria

Il quartiere ricorda Raffaele Stipa. C’è chi porta un fiore e chi un messaggio e un pupazzetto. “Era una bravissima persona”, dicono i residenti della zona. “Noi della zona venivamo tutti qui a mangiare una pizza. Aveva una gentilezza che andava oltre. Mi dispiace tantissimo, è morto dove aveva dedicato la vita”, racconta una donna.