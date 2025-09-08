Omicidio Resinovich, nuove analisi dei reperti del caso: perché le indagini chiedono nuovi esami

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Al Policlinico di Ancona sono iniziate le nuove analisi sui reperti del caso Liliana Resinovich, a partire dagli abiti trovati sul corpo della donna. Intanto la Polizia postale segnala che la GoPro di Sebastiano Visintin è stata formattata il 13 giugno 2023, lo stesso giorno del no all’archiviazione.

Svolta sul caso Liliana Resinovich

Momento di possibile svolta per quanto riguarda l’omicidio di Liliana Resinovich. Nel reparto di medicina legale del Policlinico di Ancona, lunedì 8 settembre hanno avuto inizio i nuovi esami su tutti i reperti del caso.

Il materiale, in precedenza custodito e trattato a Trieste, è stato infatti trasferito nella struttura marchigiana, poiché dotata di strumenti e laboratori specifici per le analisi genetiche e merceologiche necessarie.

I reperti analizzati

La giornata di lavori si è aperta alle ore 11 e da quel momento un team formato da genetisti e consulenti tecnici ha iniziato un’analisi accurata, che si preannuncia lunga.

In principio sono stati esaminati soltanto alcuni dei reperti disponibili, nello specifico gli indumenti che Liliana indossava al momento del ritrovamento: pantaloni, giacca e altri capi personali.

La scheda di Sebastiano Visintin

Parallelamente, un’altra novità rilevante sul caso riguarda la scheda di memoria appartenente alla GoPro di Sebastiano Visintin. All’interno del supporto c’erano i filmati registrati il 14 dicembre 2021, proprio il giorno in cui Liliana Resinovich scomparve..

Secondo le risultanze, la scheda risulterebbe inizializzata, cioè formattata, con la conseguente cancellazione di tutti i dati registrati.

La Polizia postale ha segnalato l’episodio alla pm titolare del fascicolo, precisando che la cancellazione è avvenuta il 13 giugno 2023 intorno alle 20:37. La data coincide con la decisione del Gip Luigi Dainotti, che proprio quel giorno aveva respinto la richiesta di archiviazione del caso, disponendo invece ulteriori indagini più approfondite.

Il commento del fratello di Lilly

Sulla vicenda si è espresso anche Sergio Resinovich, fratello della vittima. "Non mi meraviglio di nulla, è il solito Sebastiano con il suo solito gioco delle tre carte" ha affermato.

"Ci sono tante anomalie nelle sue dichiarazioni, mi auguro che la nuova Procura, verso la quale ho massima fiducia, faccia con tempestività luce anche su questo. Compreso anche il telefonino che ha regalato all’amica e che è formattato".