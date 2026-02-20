Omicidio Rogoredo, gli inquirenti valutano l’ipotesi di un eventuale pizzo chiesto dal poliziotto a Mansouri

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

L’uccisione dello spacciatore nel boschetto Rogoredo da parte di un poliziotto potrebbe nascondere un’estorsione. Gli ultimi sviluppi dell’inchiesta sulla morte di Abderrahim Mansouri, durante un blitz nella nota piazza di spaccio di Milano, farebbero emergere un quadro più opaco rispetto alla legittima difesa con cui l’agente ha motivato lo sparo contro il 28enne. Un’ipotesi di “pizzo” sui cui si starebbero concentrando le indagini.

Le indagini sulla morte di Mansouri a Milano

Secondo quanto riportato da Ansa, il nuovo scenario potrebbe prendere forma dagli ultimi elementi raccolti sulla morte di Abderrahim Mansouri, ucciso con un colpo esploso dall’assistente capo Carmelo Cinturrino durante un’operazione antidroga nel cosiddetto boschetto di Rogoredo, il 26 gennaio.

Il poliziotto aveva raccontato ai magistrati di aver sparato per “paura”, dopo aver visto lo spacciatore puntargli una pistola contro. Una versione messa da subito in dubbio dal pubblico ministero, che avrebbe trovato riscontri sui suoi sospetti nel racconto sui fatti fornito da quattro agenti.

L’accusa di omicidio volontario

Cinturrino avrebbe ribadito la versione della legittima difesa anche durante l’ultimo incontro con il suo legale, l’avvocato Piero Porciani, aggiungendo che non avrebbe mai avuto a che fare con i pusher.

Nell’indagine coordinata dal pm Giovanni Tarzia e dal procuratore Marcello Viola si starebbe delineando una realtà diversa, che sarebbe affiorata da quanto riportato dai colleghi, con versioni differenti rispetto a quelle inizialmente rilasciate sui fatti.

I sospetti si concentrerebbero innanzitutto sulla pistola che Mansouri avrebbe puntato contro Cinturrino: una replica della Beretta 92 senza tappo rosso, trovata vicino al cadavere del 28enne, che secondo le ipotesi riferite da Ansa potrebbe, invece, essere stata portata sul luogo del delitto dentro uno zaino da un collega del poliziotto, recuperato al commissariato Mecenate.

La tesi della consegna della finta pistola, su cui sarebbero state trovate una serie di tracce genetiche, due delle quali già identificate, spiegherebbe i 23 minuti calcolati dallo sparo alla chiamata ai soccorsi, su cui Cinturrino avrebbe anche mentito.

“Ha gestito tutto lui in quelli fasi, noi non c’entriamo con l’omicidio”, avrebbero riferito i colleghi, secondo quanto riportato da Ansa.

Le ipotesi sul “pizzo”

Nelle indagini sarebbero emersi anche presunti comportamenti illeciti del poliziotto, sui quali sarebbero in corso delle verifiche.

Stando ad alcuni verbali di colleghi, durante alcune operazioni anti-spaccio, avrebbe infatti avuto aggettengiamenti aggressivi nei confronti di alcuni tossicodipendenti e piccoli spacciatori.

Come testimoniato da una sentenza, alcuni pusher sarebbero stati arrestati “gonfiando le prove”.

Ad altri avrebbe, invece, concesso di spacciare indisturbati in cambio di qualche “stecca”: un’estorsione che avrebbe preteso anche da Mansouri e che sarebbe stato motivo di tensioni tra i due negli ultimi tempi.

Cinturrino risulta indagato per omicidio volontario, mentre i quattro agenti sono accusati di favoreggiamento e l’omissione di soccorso.