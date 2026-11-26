Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La polizia ha arrestato un uomo per l’incendio avvenuto lo scorso 26 ottobre in un condominio di Milano in cui è morta l’83enne Rosalba Persico. Si tratta di un vicino di casa di 52 anni dell’anziana disabile, accusato di omicidio e incendio aggravati. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe appiccato le fiamme nell’appartamento al secondo piano dove abitava la donna, morta per intossicazione da monossido di carbonio. Non solo, quindici giorni prima avrebbe appiccato un altro incendio nel cortile del condominio.

Omicidio Rosalba Persico, arrestato il vicino

I sospetti si erano concentrati su di lui fin dai primi momenti dell’indagine. Ora è arrivato l’arresto per l’uomo ritenuto responsabile dell’incendio di un mese fa a Milano in cui è morta l’83enne Rosalba Persico.

Nel pomeriggio di mercoledì 25 novembre la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un vicino di casa dell’anziana, di 52 anni, accusato di omicidio e incendio aggravati. L’uomo, già gravato da precedenti penali e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, è stato condotto nel carcere di San Vittore.

ANSA

Anziana morta nell’incendio del suo appartamento a Milano

Rosalba Persico è morta nell’incendio divampato lo scorso 26 ottobre nel suo appartamento al secondo piano di un condominio popolare in via Bottoni, nella periferia sud di Milano.

L’anziana, con gravi problemi di deambulazione che la costringevano a letto, è morta per una “intossicazione da monossido di carbonio, con il concorso di gravi lesioni da calore”, fa sapere la Questura di Milano.

Per via della sua condizione, la pensionata aveva l’abitudine di lasciare spesso la porta aperta per consentire ai vicini di aiutarla in caso di emergenza. Con ogni probabilità il 52enne, che conosceva le abitudini della donna, ne avrebbe approfittato per entrare in casa e appiccare le fiamme.

Al 52enne viene contestato anche un altro incendio scoppiato due settimane prima, l’11 ottobre, nel cortile del condominio usato anche come parcheggio, dove erano state bruciate delle masserizie. Nelle ore precedenti l’uomo avrebbe minacciato alcuni condomini di dare fuoco al palazzo.

I due roghi appiccati nel condominio

Anche per questo i sospetti si erano concentrati su di lui fin da subito, dopo che gli altri condomini lo avevano indicato come possibile responsabile dei due incendi. Dopo il rogo era stato portato in Questura e ascoltato, e poi lasciato andare.

Le indagini condotte dalla Squadra mobile di Milano sono partite dall’esito dei rilievi degli specialisti dei vigili del fuoco, che hanno rilevato tracce di benzina, usata come accelerante, sul divano di casa Persico, vicino all’ingresso dell’appartamento. Benzina che era stata usata anche per il rogo dell’11 ottobre.

Gli investigatori hanno ricostruito i movimenti fatti dal 52enne nella mattina del 26 ottobre, le analisi svolte sui suoi indumenti hanno poi chiuso il cerchio, portando all’arresto.