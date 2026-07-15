Omicidio Saman Abbas a Novellara, condanne definitive dall'ergastolo a genitori e cugini ai 22 anni per lo zio

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Per l’omicidio di Saman Abbas a Novellara la Cassazione ha confermato per tutti la sentenza stabilita in Appello: i genitori e i cugini della diciottenne scomparsa nel 2021, i cui resti furono ritrovati un anno e mezzo dopo, sono stati condannati definitivamente all’ergastolo, mentre lo zio della giovane è stato condannato a 22 anni. La ragazza è stata assassinata in seguito alla sua opposizione a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita considerato non compatibile con le tradizioni della sua famiglia.

Le sentenze definitive sull’omicidio di Saman Abbas

La sentenza di terzo grado sul caso dell’omicidio di Saman Abbas è arrivata nella mattinata di mercoledì 15 luglio.

La Cassazione, come riportato da ANSA, ha rigettato i ricorsi e confermato quanto stabilito in Appello: ergastolo per i genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen e per i cugini Ijaz Ikram e Noman Ul Haq, 22 anni di reclusione allo zio Danish Hasnain.

ANSA

Le tappe del caso Saman Abbas

La diciottenne pachistana Saman Abbas è scomparsa nel nulla a Novellara nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021.

Dopo un anno e mezzo di ricerche, i suoi resti sono stati ritrovati nel novembre del 2022, in un casolare vicino a dove viveva la sua famiglia. La ragazza è stata strangolata.

Secondo l’accusa, la giovane è stata assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni della famiglia.

Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi.

Secondo quanto scritto dai giudici della Corte d’Assise d’Appello di Bologna a ucciderla materialmente sarebbero stati lo zio e i cugini.

Perché il fratello di Saman Abbas non è stato condannato

L’omicidio di Saman Abbas, come scritto dai giudici di secondo grado, sarebbe stato “deliberato dai familiari nel loro complesso a eccezione del fratello, ritenuto inaffidabile“.

I giudici avevano valutato la testimonianza del giovane, 16enne all’epoca dei fatti e parte civile contro i suoi familiari, coerente e credibile.