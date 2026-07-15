Omicidio Saman Abbas a Novellara, condanne definitive dall'ergastolo a genitori e cugini ai 22 anni per lo zio
Definitiva la sentenza per l'omicidio di Saman Abbas a Novellara: genitori e cugini condannati all'ergastolo, 22 anni allo zio della giovane uccisa
Per l’omicidio di Saman Abbas a Novellara la Cassazione ha confermato per tutti la sentenza stabilita in Appello: i genitori e i cugini della diciottenne scomparsa nel 2021, i cui resti furono ritrovati un anno e mezzo dopo, sono stati condannati definitivamente all’ergastolo, mentre lo zio della giovane è stato condannato a 22 anni. La ragazza è stata assassinata in seguito alla sua opposizione a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita considerato non compatibile con le tradizioni della sua famiglia.
- Le sentenze definitive sull'omicidio di Saman Abbas
- Le tappe del caso Saman Abbas
- Perché il fratello di Saman Abbas non è stato condannato
Le sentenze definitive sull’omicidio di Saman Abbas
La sentenza di terzo grado sul caso dell’omicidio di Saman Abbas è arrivata nella mattinata di mercoledì 15 luglio.
La Cassazione, come riportato da ANSA, ha rigettato i ricorsi e confermato quanto stabilito in Appello: ergastolo per i genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen e per i cugini Ijaz Ikram e Noman Ul Haq, 22 anni di reclusione allo zio Danish Hasnain.
Le tappe del caso Saman Abbas
La diciottenne pachistana Saman Abbas è scomparsa nel nulla a Novellara nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021.
Dopo un anno e mezzo di ricerche, i suoi resti sono stati ritrovati nel novembre del 2022, in un casolare vicino a dove viveva la sua famiglia. La ragazza è stata strangolata.
Secondo l’accusa, la giovane è stata assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni della famiglia.
Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi.
Secondo quanto scritto dai giudici della Corte d’Assise d’Appello di Bologna a ucciderla materialmente sarebbero stati lo zio e i cugini.
Perché il fratello di Saman Abbas non è stato condannato
L’omicidio di Saman Abbas, come scritto dai giudici di secondo grado, sarebbe stato “deliberato dai familiari nel loro complesso a eccezione del fratello, ritenuto inaffidabile“.
I giudici avevano valutato la testimonianza del giovane, 16enne all’epoca dei fatti e parte civile contro i suoi familiari, coerente e credibile.