Omicidio Sara Campanella, parla la mamma di Stefano Argentino: "Inspiegabile, mai stato aggressivo o cattivo"

"Non me lo spiego, non me lo spiego completamente, perché Stefano non ha mai dato segni di cattiveria": dice così la madre di Stefano Argentino, il 26enne che ha accoltellato a morte Sara Campanella, per strada a Messina. La donna ha parlato il giorno dopo le lacrime della madre della vittima, Cetty Zaccaria, alla fiaccolata in onore della figlia nella città dello Stretto.

Le parole della madre di Stefano Argentino

"Mi dispiace molto per la famiglia di Sara, a soffrire siamo due famiglie, per motivi diversi, ma due famiglie addolorate" ha dichiarato in esclusiva ai microfoni di Tgcom24 Daniela Santoro, la madre dell’assassino reo confesso della 22enne di Misilmeri.

A distanza di quattro giorni dal femminicidio, la donna ha detto di essere consapevole dell’errore del figlio, di essere anche lei colpita dalla tragedia e di aver fatto sapere alla famiglia della vittima il suo dispiacere.

L’appello di Daniela Santoro

"Io sono mamma e mi dispiace tantissimo, siamo tutti umani, è ovvio che mi dispiace" ha aggiunto, parlando del figlio come "un ragazzo tranquillo sereno, introverso",

"Spero che possiate rintracciare i compagni di Stefano, perché io posso essere di parte in quanto mamma, ma è la verità: Stefano è stato sempre un ragazzo molto buono, studioso è andato sempre bene a scuola, con dei sani principi" ha detto ancora.

Il rapporto con Sara Campanella

Nell’intervista la madre di Stefano Argentino ha spiegato anche che il figlio le avesse parlato di Sara Campanella, "mi aveva detto che questa ragazza le stava molto simpatica e che era una ragazza solare" ha aggiunto la donna, spiegando però che il 26enne non le avesse mai detto di essere fidanzato con la collega.

Daniela Santoro è al centro delle attenzioni degli inquirenti per un biglietto lasciato al fratello di Stefano il pomeriggio del femminicidio, in cui ha scritto che i sarebbe dovuta allontanare qualche giorno per motivi di salute.

Secondo quanto scritto dal gip nel provvedimento di convalida del fermo del 26enne si sarebbe trattata di una scusa e gli investigatori sono al lavoro per capire se la madre di Argentino abbia cercato di aiutarlo a fuggire.